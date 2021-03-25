В Белорусии начался промышленный выпуск вакцины «Спутник V»

В Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны, выпуск препарата начался на республиканском унитарном предприятии "Белмедпрепараты". 

"На РУП "Белмедпрепараты" начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт", - говорится в сообщении ведомства.

По словам генерального директора белорусского предприятия Сергея Беляева, данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения начиная с последней декады апреля, после того, как будут получены результаты контроля качества.

Предполагается, что объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно.

В республике с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря начали прививать граждан из групп риска - медиков.

Массовая вакцинация начнется в стране в апреле, всего на добровольной основе планируется привить более 5,5 млн человек. 

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