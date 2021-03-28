Никол Пашинян подаст в отставку в апреле

Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле месяце. Об этом он заявил в вовскресенье во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области Армении.

Он отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы кабмина.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - цитирует Пашиняна "Sputnik Армения".

По его словам, если граждане подтвердят свой мандат доверия, то он и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью, чем прежде. Если нет, то они покорно передадут власть тому, кого выберет народ.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.03.2021, 18:22
    Гость: Питон

    Ну да как раз 1 апреля он и уйдет в отставку все сразу и поверили. Пашинян конечно последний там армянский проходимец, но кто будет вместо него? Этот войну развязал в Карабахе и проиграл на половину. А следующий за ним желает продолжения, хочет выгнать российских миротворцев и вернуть утраченные территории. А в результате может вообще и всю Армению потерять вместе с Ереваном. Потому что против Азербайджана и Турции в одиночку явно не потянет, если только РФ подключит, а Кремлю оно явно не надо особенно в данный момент.

  5. 28.03.2021, 17:29
    Гость: Ха-ха-ха!

    Побирушка тоже так говорил. "власть это стол, из-за которого сами на встают"(с)

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