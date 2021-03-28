Никол Пашинян подаст в отставку в апреле
Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле месяце. Об этом он заявил в вовскресенье во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области Армении.
Он отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы кабмина.
"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - цитирует Пашиняна "Sputnik Армения".
По его словам, если граждане подтвердят свой мандат доверия, то он и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью, чем прежде. Если нет, то они покорно передадут власть тому, кого выберет народ.
18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ему в помощь.
Ну да как раз 1 апреля он и уйдет в отставку все сразу и поверили. Пашинян конечно последний там армянский проходимец, но кто будет вместо него? Этот войну развязал в Карабахе и проиграл на половину. А следующий за ним желает продолжения, хочет выгнать российских миротворцев и вернуть утраченные территории. А в результате может вообще и всю Армению потерять вместе с Ереваном. Потому что против Азербайджана и Турции в одиночку явно не потянет, если только РФ подключит, а Кремлю оно явно не надо особенно в данный момент.
быть на колу на центральной площади Еревана.
1 апреля.
Побирушка тоже так говорил. "власть это стол, из-за которого сами на встают"(с)