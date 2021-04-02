В Азербайджане заявили о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»

13:00 2.04.2021

Азербайджанское агентство по разминированию территорий заявило в пятницу об обнаруженных на территории Нагорного Карабаха обломках ракет "Искандер".

Обломки двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин. В настоящее время ведется уточнение модификации ракет, сообщает "Интерфакс".

При этом в конце февраля в Минобороны России сообщали, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. В министерстве подчеркнули, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение армянской стороной комплексов "Искандер" в период войны в Карабахе осенью 2020 года, поскольку данная "информация не подлежит разглашению".