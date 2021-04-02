Египет ждет выплаты более 1 млрд долларов за блокировку Суэцкого канала
Египет ожидает выплаты компенсации в размере более 1 млрд долларов за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.
"Это право страны", - цитирует "Интерфакс" главу Управления Суэцкого канала Усаму Рабийе.
Он не уточнил, кто именно должен будет выплачивать компенсацию, но предупредил, что контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет, если вопрос об ущербе будет передан в суд.
Процесс может быть сложным, потому что Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.
Компенсация включает стоимость спасательной операции, убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.
Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник, 29 марта, вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, был снят с мели. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А платить будет как обычно Россия? Это же наш танкер гудел и мешал выступлению их президента.
Через канал судно был обязан вести лоцман, иначе никак. За это администрация канала имеет огромные деньги. Никак капитан океанского огромного судна, узости не проходит.
А я сразу подумал что это Египет должен платить
ЩАС!!! Держы карман шире!
Египетский лоцман чурики врубил?