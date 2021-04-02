Египет ждет выплаты более 1 млрд долларов за блокировку Суэцкого канала

15:32 2.04.2021

Египет ожидает выплаты компенсации в размере более 1 млрд долларов за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

"Это право страны", - цитирует "Интерфакс" главу Управления Суэцкого канала Усаму Рабийе.

Он не уточнил, кто именно должен будет выплачивать компенсацию, но предупредил, что контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет, если вопрос об ущербе будет передан в суд.

Процесс может быть сложным, потому что Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Компенсация включает стоимость спасательной операции, убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.

Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник, 29 марта, вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, был снят с мели. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.