Российское агентство Sputnik прекратит работу в Великобритании

Руководство российского агентства Sputnik приняло решение прекратить производство контента в Великобритании и переместить редакционную работу по англоязычному направлению в Москву и Вашингтон.

«Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik в Вашингтон и Москву», - сообщили РБК в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Решение было принято «в рамках плана реорганизации международного присутствия для более эффективной работы». При этом Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, а у аудитории останется доступ к контенту.

Также сообщается, что в британском отделении Sputnik работают около 20 человек, которые будут сокращены 5 апреля (31 марта истек контракт о финансировании бюро агентством «Россия сегодня»). При этом газета The Times отмечает, что данное решение удивило сотрудников, так как еще в прошлом месяце Sputnik набирал в Великобритании новых сотрудников.

По информации источника The Times, данное решение связано со «все более враждебной» политической обстановкой в Великобритании, где Россию обвиняют в попытках вмешательства в политические процессы в королевстве.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 02.04.2021, 16:19
    Гость: gvozd

    как всегда не рассказана Вся Правда.
    например то что спутнику барклай банк закрыл все счета - Без каких либо Обьяснений.
    а по законам британии, если у вас нет счета - вы не имеете права вести Никакой Деятельности.
    и то что сотрудникам спутника систематически угрожали расправой, при фактическом поощерении государства.
    строго говоря, это Нарушение конвенции оон о свободе прессы и мид рф имел очередной повод окунуть "борцунов за права" в собственное дерьмо - но Никогда разумеетеся даже не пытался этого делать.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Новые людоедские фантазии от Зе-команды
Отдел фруктов Гастронома №2. Декабрь 1956
1 апреля 1953 года в СССР произошло самое масштабное снижение цен
Избранное
«Для чего Россия толкает Лукашенко в ловушку диалога?»
Тренировки на дому: в чем преимущества и эффективны ли они?
Президент и пигмеи
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?
Обзор автомобиля Audi A6 в кузове С5
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
«Эрдоган мечтает захватить пол-России. А чиновники ублажают мигрантов: Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕврАзЭС»
От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
22 совета для избавления от бессоницы
Гипсокартонные перегородки. Как сделать своими руками?