Российское агентство Sputnik прекратит работу в Великобритании
Руководство российского агентства Sputnik приняло решение прекратить производство контента в Великобритании и переместить редакционную работу по англоязычному направлению в Москву и Вашингтон.
«Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik в Вашингтон и Москву», - сообщили РБК в пресс-службе МИА «Россия сегодня».
Решение было принято «в рамках плана реорганизации международного присутствия для более эффективной работы». При этом Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, а у аудитории останется доступ к контенту.
Также сообщается, что в британском отделении Sputnik работают около 20 человек, которые будут сокращены 5 апреля (31 марта истек контракт о финансировании бюро агентством «Россия сегодня»). При этом газета The Times отмечает, что данное решение удивило сотрудников, так как еще в прошлом месяце Sputnik набирал в Великобритании новых сотрудников.
По информации источника The Times, данное решение связано со «все более враждебной» политической обстановкой в Великобритании, где Россию обвиняют в попытках вмешательства в политические процессы в королевстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глупость. А глупость штурмана опасна вдвойне.
Спасибо! Слышал про угрозы, про счет они, нагличане, конечно борзеют.
Еще одни производственники,сгорели на работе!
как всегда не рассказана Вся Правда.
например то что спутнику барклай банк закрыл все счета - Без каких либо Обьяснений.
а по законам британии, если у вас нет счета - вы не имеете права вести Никакой Деятельности.
и то что сотрудникам спутника систематически угрожали расправой, при фактическом поощерении государства.
строго говоря, это Нарушение конвенции оон о свободе прессы и мид рф имел очередной повод окунуть "борцунов за права" в собственное дерьмо - но Никогда разумеетеся даже не пытался этого делать.
Кошечку скрипалей поймали? Она русская шпионка.