Российское агентство Sputnik прекратит работу в Великобритании

12:17 2.04.2021

Руководство российского агентства Sputnik приняло решение прекратить производство контента в Великобритании и переместить редакционную работу по англоязычному направлению в Москву и Вашингтон.

«Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik в Вашингтон и Москву», - сообщили РБК в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Решение было принято «в рамках плана реорганизации международного присутствия для более эффективной работы». При этом Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, а у аудитории останется доступ к контенту.

Также сообщается, что в британском отделении Sputnik работают около 20 человек, которые будут сокращены 5 апреля (31 марта истек контракт о финансировании бюро агентством «Россия сегодня»). При этом газета The Times отмечает, что данное решение удивило сотрудников, так как еще в прошлом месяце Sputnik набирал в Великобритании новых сотрудников.

По информации источника The Times, данное решение связано со «все более враждебной» политической обстановкой в Великобритании, где Россию обвиняют в попытках вмешательства в политические процессы в королевстве.