Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс

12:09 5.04.2021

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, у Украины для подобного шага есть и физические, и технические возможности.

"У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — заявил Пушилин, подчеркнув, что в ДНР готовы к любому развитию событий.

Шанс остановить назревающий военный конфликт он охарактеризовал как "крайне малый".

"ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении <...> Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", — пояснил он.

Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.