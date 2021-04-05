Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, у Украины для подобного шага есть и физические, и технические возможности.

"У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", —  заявил Пушилин, подчеркнув, что в ДНР готовы к любому развитию событий.

Шанс остановить назревающий военный конфликт он охарактеризовал как "крайне малый".

"ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении <...> Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", — пояснил он.

Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 22:46
    Гость: Астолоп

    У вас мания величия. И к тому же, очень странная логика. Сэкономить на транзите, чтобы отдать ресурсное предприятие иностранным хозяевам. Это типа, "на зло бабушке отморожу уши"?
    А как у вас с деньгами на закупку китайской еды? Тех же власовцев и прочих полицаев надо же кормить.

  2. 05.04.2021, 20:52
    Гость: алекс

    Шанса НЕТ!!!! Поезд ушёл, вода утекла, портал возможностей закрыт!Сопливых вовремя целуют! Кто не успел тот опоздал!Пишете письма! А жаль, история пост советского пространства могла пойти совсем иначе. Ну не шмог стерховодец, не шмог! Ну не стратег он по жизни, ну бывает , ну утрём скупую мужскую слезу. Не состоялось возрождение Российской империи.Кому то жаль, но большинству населения Мира пох на это!...Он не получка не аванс... Он выпадает только раз... Шанс!!!<C>

  3. 05.04.2021, 19:31
    Гость: Да

    К вашему самоназванию даже добавлять ничего не надо. :)

    По существу, нам, чем меньше денег платить украм за прокачку газа, тем лучше. Зачем вооружать бандеровцев?

    Кроме того, денег на покупку немецкой техники не хватает..

  4. 05.04.2021, 19:24
    Гость: Астолоп

    Вы секретарь чиновника-коррупционера ? Вообще-то ворам надо быстрее северный поток построить, чтобы побыстрее российский газ отдать немцам. Что бы газ больше России не принадлежал.

  5. 05.04.2021, 19:20
    Гость: Да Да Да

    Была задача растянуть конфликт на как можно больший срок. Желательно до конца срока жизни сами знаете кого. Чтобы патриотизм российских Да-ков не затухал.
    У России сейчас вся сила через Сибирь в Китай иссякает (или истекает?). А еще северным и южным потоками. Все надежды Россия связывает с Вечерним ..звоном, Скобеевой, да фабрикой троллей под управлением повара школьного питания.
    Или все-таки "Новичка" нового запускать будет ?

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