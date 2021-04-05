Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, у Украины для подобного шага есть и физические, и технические возможности.
"У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — заявил Пушилин, подчеркнув, что в ДНР готовы к любому развитию событий.
Шанс остановить назревающий военный конфликт он охарактеризовал как "крайне малый".
"ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении <...> Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", — пояснил он.
Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У вас мания величия. И к тому же, очень странная логика. Сэкономить на транзите, чтобы отдать ресурсное предприятие иностранным хозяевам. Это типа, "на зло бабушке отморожу уши"?
А как у вас с деньгами на закупку китайской еды? Тех же власовцев и прочих полицаев надо же кормить.
Шанса НЕТ!!!! Поезд ушёл, вода утекла, портал возможностей закрыт!Сопливых вовремя целуют! Кто не успел тот опоздал!Пишете письма! А жаль, история пост советского пространства могла пойти совсем иначе. Ну не шмог стерховодец, не шмог! Ну не стратег он по жизни, ну бывает , ну утрём скупую мужскую слезу. Не состоялось возрождение Российской империи.Кому то жаль, но большинству населения Мира пох на это!...Он не получка не аванс... Он выпадает только раз... Шанс!!!<C>
К вашему самоназванию даже добавлять ничего не надо. :)
По существу, нам, чем меньше денег платить украм за прокачку газа, тем лучше. Зачем вооружать бандеровцев?
Кроме того, денег на покупку немецкой техники не хватает..
Вы секретарь чиновника-коррупционера ? Вообще-то ворам надо быстрее северный поток построить, чтобы побыстрее российский газ отдать немцам. Что бы газ больше России не принадлежал.
Была задача растянуть конфликт на как можно больший срок. Желательно до конца срока жизни сами знаете кого. Чтобы патриотизм российских Да-ков не затухал.
У России сейчас вся сила через Сибирь в Китай иссякает (или истекает?). А еще северным и южным потоками. Все надежды Россия связывает с Вечерним ..звоном, Скобеевой, да фабрикой троллей под управлением повара школьного питания.
Или все-таки "Новичка" нового запускать будет ?