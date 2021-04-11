В Киргизии проходит референдум по изменению конституции

Граждане Киргизии сегодня, 11 апреля, голосуют на референдуме по вопросу изменения конституции и на выборах в местные органы власти. По данным ЦИК страны на 12:00 по местному времени (9:00 мск), явка на референдуме составила 12,90%, на местных выборах — 13,43%. Президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на избирательном участке в Бишкеке.

Впервые в истории независимой Киргизии народу было дано право выбрать форму правления, отметил Жапаров. «Кто как и за что будет голосовать — это его личный выбор, мы не можем кого-либо принуждать. У нас должен быть прозрачный избирательный процесс»,— приводит его слова «Коммерсант»

Поправки в конституцию Киргизии предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской. Также предлагается позволить президенту избираться на два срока, снизив при этом срок с шесть лет до пяти.

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