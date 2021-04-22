Словакия высылает трех российских дипломатов

19:26 22.04.2021

Издание Spectator со ссылкой на премьера Эдуарда Хегера сообщило, что Словакия решила выслать трех российских дипломатов, которые должны будут покинуть страну в течение семи дней.

По словам Хегера, данное решение было принято «в соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также ситуацией в Чехии». Также он отметил, что перед тем, как объявить о высылке дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб.

Напомним, ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что у властей есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб к взрыву на складе с боеприпасами в селе Врбетице осенью 2014 года. Также в республике объявили в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова.

После этого Москва объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства. МИД Чехии счел эту меру непропорциональной.