Словакия высылает трех российских дипломатов

Посольство России в Словакии

Издание Spectator со ссылкой на премьера Эдуарда Хегера сообщило, что Словакия решила выслать трех российских дипломатов, которые должны будут покинуть страну в течение семи дней.

По словам Хегера, данное решение было принято «в соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также ситуацией в Чехии». Также он отметил, что перед тем, как объявить о высылке дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб.

Напомним, ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что у властей есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб к взрыву на складе с боеприпасами в селе Врбетице осенью 2014 года. Также в республике объявили в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова.

После этого Москва объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства. МИД Чехии счел эту меру непропорциональной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 02:44
    Гость: Правильно

    Чехи высылают 18 дипломатов - Россия 20. И так надо всегда тогда может задумаются прежде чем. Словакия 3 дипломата в ответ надо 5 дипов выслать. Так надо их учить иначе они еще больше будут хаметь.

  3. 23.04.2021, 02:11
    Гость: такиминадо

    Жизненный уровень в Словакии ощутимо выше российского, достаточно побывать в ней, чтобы убедиться в этом. Так, что тема "нищей Словакии" не раскрыта.

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