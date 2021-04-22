Словакия высылает трех российских дипломатов
Издание Spectator со ссылкой на премьера Эдуарда Хегера сообщило, что Словакия решила выслать трех российских дипломатов, которые должны будут покинуть страну в течение семи дней.
По словам Хегера, данное решение было принято «в соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также ситуацией в Чехии». Также он отметил, что перед тем, как объявить о высылке дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб.
Напомним, ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что у властей есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб к взрыву на складе с боеприпасами в селе Врбетице осенью 2014 года. Также в республике объявили в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова.
После этого Москва объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства. МИД Чехии счел эту меру непропорциональной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чехи высылают 18 дипломатов - Россия 20. И так надо всегда тогда может задумаются прежде чем. Словакия 3 дипломата в ответ надо 5 дипов выслать. Так надо их учить иначе они еще больше будут хаметь.
Но не в этот раз. Всё - сдулись.
Жизненный уровень в Словакии ощутимо выше российского, достаточно побывать в ней, чтобы убедиться в этом. Так, что тема "нищей Словакии" не раскрыта.
Тема "не нищей" Словакии не раскрыта.
На третий раз будем выкидывать бандер с Украины!