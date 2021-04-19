Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве

08:00 19.04.2021

МИД РФ объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами "нон грата". Как сообщает "Интерфакс" все они должны покинуть Россию в течение суток.

Отмечается, что данный шаг стал ответом Чехии на "недружественный акт в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

"В МИД России был вызван Посол Чешской Республикик в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых обвинили в том, что те являются сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.