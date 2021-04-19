Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве

Здание МИД РФ

МИД РФ объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами "нон грата". Как сообщает "Интерфакс" все они должны покинуть Россию в течение суток.

Отмечается, что данный шаг стал ответом Чехии на "недружественный акт в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

"В МИД России был вызван Посол Чешской Республикик в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен  решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в заявлении МИД РФ. 

Ранее чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых обвинили в том, что те являются сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. 

Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.04.2021, 09:37
    Гость: советский инженер

    Это явная провокация со стороны Чехии а ответ России относительно мягкий. Правда здесь нужно учесть что в этой провокации Чехия только исполнитель а организаторы - другие, более могущественные страны. А Чехию просто использовали как туалетную бумажку.

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