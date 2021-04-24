В Германии нашли виновника дипломатического кризиса между Россией и Чехией

Немецкий депутат Вальдемар Гердт нашел виновника дипломатического кризиса между Россией и Чехией. По его словам, данная ситуация, скорее всего, находится «в программной линейке нового американского курса». Парламентарий подчеркнул, что все это было спрограммировано и отработано.

Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт также рассказал в беседе с телеканалом «360», что партия президента США Джо Байдена — это партия войны. Он отметил, что Байден уже не раз доказал это и ужесточил многие конфликты. При этом депутат добавил, что действия Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».

Ранее США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что необходимо действовать решительно в ответ на действия Москвы, «которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», напоминает Lenta.ru.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.04.2021, 00:10
    Гость: Парацельс

    Американцам хотелось бы иметь ещё одну войну в Европе, а европейцам нет)
    И я очень хорошо европейцев понимаю))

  4. 24.04.2021, 22:29
    Гость: Отглас перестройки

    Радует, что на оккупированных Америкой европейских просторах, ещё встречаются честные депутаты. Не все по команде подхрюкивают.

Все комментарии (34)
Выбор читателей
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
«Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба»
Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии
МИД Чехии поставил России ультиматум
Владимир Путин
Ритуальное послание Кремля россиянам: всё будет хорошо, держитесь!
Избранное
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов
«Российская элита хотела верности от потенциальных сателлитов, но не готова была за эту верность платить»
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Всебелорусское народное собрание: Лукашенко делает выводы из ситуации 2020 года
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Как научиться экономить?
Крупнейшая в истории: на акции протеста в Индии вышли около 250 млн.человек
Пенсионная реформа обнулила великодержавность русских
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу