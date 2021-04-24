В Германии нашли виновника дипломатического кризиса между Россией и Чехией
Немецкий депутат Вальдемар Гердт нашел виновника дипломатического кризиса между Россией и Чехией. По его словам, данная ситуация, скорее всего, находится «в программной линейке нового американского курса». Парламентарий подчеркнул, что все это было спрограммировано и отработано.
Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт также рассказал в беседе с телеканалом «360», что партия президента США Джо Байдена — это партия войны. Он отметил, что Байден уже не раз доказал это и ужесточил многие конфликты. При этом депутат добавил, что действия Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».
Ранее США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что необходимо действовать решительно в ответ на действия Москвы, «которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», напоминает Lenta.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ежу понятно, человеку непонятно. Есть вопрос. Вы ёж?
Американцам хотелось бы иметь ещё одну войну в Европе, а европейцам нет)
И я очень хорошо европейцев понимаю))
Так не из России же,информатор,или тебе все-равно,румын?
Радует, что на оккупированных Америкой европейских просторах, ещё встречаются честные депутаты. Не все по команде подхрюкивают.
Визжать будете громко: «А меня-то за что?» - ежели сложится неудачно?