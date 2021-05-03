Природоохранная организация подала иск против «Северного потока - 2»

20:21 3.05.2021

В административный суд Гамбурга был подан иск от природоохранной организации Союз защиты природы (NABU), в котором она выступает против строительства газопровода «Северный поток - 2».

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы NABU.

Напомним, что в середине апреля жалобу в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора о разрешении на строительство «Северного потока - 2» в водах ФРГ также подала и другая немецкая природоохранная организация - Deutsche Umwelthilfe.