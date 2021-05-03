Природоохранная организация подала иск против «Северного потока - 2»
В административный суд Гамбурга был подан иск от природоохранной организации Союз защиты природы (NABU), в котором она выступает против строительства газопровода «Северный поток - 2».
«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы NABU.
Напомним, что в середине апреля жалобу в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора о разрешении на строительство «Северного потока - 2» в водах ФРГ также подала и другая немецкая природоохранная организация - Deutsche Umwelthilfe.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Носятся с этим Северным потоком как дурак с писаной торбой.
От них европейцы отмахиваются, их в дверь, а они в окно.
Собственное достоинство давно уже рф-цами забыто напрочь. Как самим-то не противно, не говоря уже о том, что Россию они выставляют убогой попрошайкой!
Придумали те, кто торопятся продать то, на чем ещё можно заработать, пока ещё есть доступ к природным ресурсам страны.
Торопятся гады. Видимо что то чувствуют. Вот и делают ошибки.
Похоже что все "зелёные" в Европе только тем и занимаются, что выполняют политические заказы США.
А есть такие острова??? если их всех собрать, Африки не хватит.
- чистый мазохизм. Кто его придумал - идиот.