Природоохранная организация подала иск против «Северного потока - 2»

В административный суд Гамбурга был подан иск от природоохранной организации Союз защиты природы (NABU), в котором она выступает против строительства газопровода «Северный поток - 2».

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы NABU.

Напомним, что в середине апреля жалобу в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора о разрешении на строительство «Северного потока - 2» в водах ФРГ также подала и другая немецкая природоохранная организация - Deutsche Umwelthilfe.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2021, 00:15
    Гость: Зоя

    Носятся с этим Северным потоком как дурак с писаной торбой.
    От них европейцы отмахиваются, их в дверь, а они в окно.
    Собственное достоинство давно уже рф-цами забыто напрочь. Как самим-то не противно, не говоря уже о том, что Россию они выставляют убогой попрошайкой!

  2. 03.05.2021, 23:41
    Гость: Дедушкин пулемет

    Придумали те, кто торопятся продать то, на чем ещё можно заработать, пока ещё есть доступ к природным ресурсам страны.
    Торопятся гады. Видимо что то чувствуют. Вот и делают ошибки.

  3. 03.05.2021, 22:35
    Гость: ABCD

    Похоже что все "зелёные" в Европе только тем и занимаются, что выполняют политические заказы США.

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