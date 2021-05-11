Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

10:59 11.05.2021

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Это следует из базы данных нижней палаты на 11 мая.

«Зарегистрирован и направлен председателю Госдумы», — указывается в инициативе.

Согласно пояснительной записке, в ноябре прошлого года США «под надуманным предлогом» вышли из договора, что «существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении». В результате значимости документа был нанесен большой ущерб, а также образовалась угроза национальной безопасности Российской Федерации.

В мае 2020 года администрация Дональда Трампа уведомила о начале выхода из договора. ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием Москвы, из которого решил выйти Вашингтон: в 2019-м Штаты покинули Договор по ракетам средней и меньшей дальности. В качестве причины на тот момента президент Трамп назвал нарушение Россией положений подписанного в 1992 году договора.

Глава Госдепа Майк Помпео отмечал тогда, что Москва использует полученную в рамках Договора по открытому небу информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.