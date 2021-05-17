США решили продать Израилю высокоточное оружие на сумму $735 млн
Газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.
По информации источников газеты, соответствующее уведомление Конгресс получил 5 мая (за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами). Теперь у законодателей есть 20 дней для подачи резолюции (не имеет обязательной силы) с возражениями против осуществления сделки.
Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая, напоминает ТАСС. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так это псвевдо одно вообще на вашем содержании. Разрушенная пустыня которая ничего не производит,только проблемы создаёт
А кому и сколько должны ЛДНР?
Вот Киев должен. $90 млрд. Только внешний долг 52 лярда. В этом году нужно отдать 16. Вас уже МВФ прямо посылает и говорит:"Нищим бог подаст". А вы всё хорохоритесь. Смешные...
С тех же доходов что нищее лднр "оплачивает"
Это будет включено в ежегодную американскую помощь 2млр. Ее тратить надо в США. Но не переживайте - эти 2млр. примерно 1% израильского ВВП.
Купол дорогой потому что их сделали очень мало