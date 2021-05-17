США решили продать Израилю высокоточное оружие на сумму $735 млн

17:33 17.05.2021

Газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.

По информации источников газеты, соответствующее уведомление Конгресс получил 5 мая (за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами). Теперь у законодателей есть 20 дней для подачи резолюции (не имеет обязательной силы) с возражениями против осуществления сделки.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая, напоминает ТАСС. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.