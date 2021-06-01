Встреча Байдена с Путиным - «не подарок России», заявили в Белом доме

23:36 1.06.2021

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - приводит ее слова "Интерфакс".

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча президента РФ с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов.