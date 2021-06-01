Встреча Байдена с Путиным - «не подарок России», заявили в Белом доме

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - приводит ее слова "Интерфакс".

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча президента РФ с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 00:54
    Гость: Трафарет

    Самое смешное будет, если Байден скажет прямо в лицо то, что он говорил корреспонденту. И добавит, что ты же этого хотел тогда, когда вызывал меня сразу после этого на дебаты.
    А может спросит, - когда, Владимир, ты планируешь завязать со своими вредными привычками, клептоманией и манией величия с культом личности?

  2. 02.06.2021, 00:06
    Гость: советский инженер

    Не подарок России,безусловно. Но никто в России и не ждёт от них никаких подарков. А вот о чём американцам следовало бы подумать: чем больше они санкций и вообще всяких подлостей делают России тем быстрее будет отказ от доллара и неотвратимее союз России и Китая.Тут для США - палка о двух концах и сами они могут получить больше проблем чем устраивают другим.

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