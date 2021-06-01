Встреча Байдена с Путиным - «не подарок России», заявили в Белом доме
Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - приводит ее слова "Интерфакс".
По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".
Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча президента РФ с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое смешное будет, если Байден скажет прямо в лицо то, что он говорил корреспонденту. И добавит, что ты же этого хотел тогда, когда вызывал меня сразу после этого на дебаты.
А может спросит, - когда, Владимир, ты планируешь завязать со своими вредными привычками, клептоманией и манией величия с культом личности?
Не подарок России,безусловно. Но никто в России и не ждёт от них никаких подарков. А вот о чём американцам следовало бы подумать: чем больше они санкций и вообще всяких подлостей делают России тем быстрее будет отказ от доллара и неотвратимее союз России и Китая.Тут для США - палка о двух концах и сами они могут получить больше проблем чем устраивают другим.