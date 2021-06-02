Судан изменит соглашение с Россией о создании военной базы в Красном море

Судан пересмотрит соглашение по созданию военной базы на Красном море с Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн.

По его словам, ранее достигнутое с Россией соглашение не было утверждено законодательным советом прежнего правительства. Таким образом Судан может вносить в документ поправки, какие считает необходимым. 

"Мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении", - пояснил аль-Хусейн, добавив, что российская сторона была уведомлена об этом на прошедших переговорах. 

Кроме того, он отметил, что Судан теперь может сотрудничать в военной сфере не только с Россией и Китаем, но и с США, после того, как Вашингтон удилил страну из своего списка пособников терроризма. 

Как напоминает "Интерфакс", Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в 2020 году. В апреле стало ихвестно, что Судан заморозил действие данного соглашения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 14:07
    Гость: центеру

    ну да, ну да. Особенно с учетом того, что за одного убитого енота семьдесят с половиной полновесных деревяшек отваливают.

  4. 02.06.2021, 11:03
    Гость: Геоцентр

    Плохо интересуешься. Глубже надо. Так российские 300 и есть американские 3000. Нет абсолютно никакой разницы.

Все комментарии (11)
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