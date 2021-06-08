Россия оказалась в тройке лидеров по тратам на ядерное оружие

09:07 8.06.2021

Россия заняла третье место по тратам на ядерное оружие, пишет РБК со ссылкой на данные доклада Международной компании за ликвидацию ядерного оружия.

В общей сложности страны, которые обладают ядерным оружием, потратили на этот вид вооржений 72,6 млрд долларов, что на 1,4 млрд долларов больше, чем годом ранее.

Больше всех в развитие ядерного оружия вложили США - 37,4 млрд долларов. Эта сумма в 3,7 раза превышает траты Китая, который расположился на втором месте с 10,1 млрд долларов.

Россия потратила за год 8 млрд долларов, заняв третью строчку данного списка. В пятерке ядерных держав также оказались Великобритания и Франция.

Наименьшую сумму в развитие ядерного оружия вложила КНДР, чьи расходы в 2020 году составили 667 млн долларов.

Рост расходов на производство ядерного оружия в период пандемии эксперты связывают с исключительно деловыми интересами. Так, около десятка компаний получили новые и продлили существующие заказы на общую сумму 27,7 млрд долларов на производство ядерного оружия.