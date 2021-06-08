Россия оказалась в тройке лидеров по тратам на ядерное оружие

Россия заняла третье место по тратам на ядерное оружие, пишет РБК со ссылкой на данные доклада Международной компании за ликвидацию ядерного оружия.

В общей сложности страны, которые обладают ядерным оружием, потратили на этот вид вооржений 72,6 млрд долларов, что на 1,4 млрд долларов больше, чем годом ранее. 

Больше всех в развитие ядерного оружия вложили США - 37,4 млрд долларов. Эта сумма в 3,7 раза превышает траты Китая, который расположился на втором месте с 10,1 млрд долларов. 

Россия потратила за год 8 млрд долларов, заняв третью строчку данного списка. В пятерке ядерных держав также оказались Великобритания и Франция.

Наименьшую сумму в развитие ядерного оружия вложила КНДР, чьи расходы в 2020 году составили 667 млн долларов. 

Рост расходов на производство ядерного оружия в период пандемии эксперты связывают с исключительно деловыми интересами. Так, около десятка компаний получили новые и продлили существующие заказы на общую сумму 27,7 млрд долларов на производство ядерного оружия. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 18:32
    Гость: Да ладно

    Не бреши , какая стран в Европе беднее России , Нигерия ? Так она не в Европе. Зарплат 150 долларов, и больше чем полстраны нищих нет нигде. Так что не надо тут статистикй махать. Знаемс , сказки слыхивали.

  2. 08.06.2021, 15:28
    Гость: ответ

    Он тебя разглядеть и под микроскопом не может. Ищет-ищет, и не находит. С панцырем вместе, а сзади - гиперзвуковая Циркон!

  3. 08.06.2021, 15:25
    Гость: ответ

    А я тебе скажу: брешешь, как сивый мерин. РФ по ВВП на д.н. (ППС) - 48 место в мире, более высокие, чем целый ряд стран Европы. А самая богатая Экв. Гвинея - 71-е, следующий за ней Египет - 94. Вопрос в грабеже РФ и несправедливости. Об оружии: надо тратить, куда денешься, особенно если США тратит в 10 раз больше. Другое дело: если РФ хочет дальше жить, надо резко сократить число трутней, паразитов, социально бесполезных элементов, заставив их работать. Ну, и прекратить отток капитала за кордон. Нешто нет объектов инвестирования внутри страны? Вместо яхт, тупого транжириния средств полезней их хотя бы в обновление фондов бросить. У нас та же проблема, но паразиты и трутни загадили мозги трудящимся всякими "агрессиями" и аннексиями, а сами грабят их и грабят. Достаточно на Киев поглядеть и сравнить его с городами Юго-Востока, товаропроизводящими и экспортирующими.

  4. 08.06.2021, 15:05
    Гость: Хмм

    А как же все "честно нажитое" свое и друзей в европейских и американских банках. Виллы , яхты , акции. Дети , жены в европах и америках. Боюсь самые близкие не отнесутся с пониманием.

  5. 08.06.2021, 14:22
    Гость: Да ладно

    Пишешь ты в лучшем случае из какого нибудь поселка в Эстонии или Латвии , которые в ЕС по недоразумении. Уродов нынче и в Расеюшке хвататет , а в этих задворках европы есть придурковатые клоуны , на которых никто внимания не обращает.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
Владимир Путин
Путин раскритиковал США за самоуверенность и провел параллель с СССР
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
Избранное
«Для чего Россия толкает Лукашенко в ловушку диалога?»
Как устроить новогодний праздник для ребенка?
Крапивница - почему она возникает, какие бывают её разновидности и как её лечить?
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
Hypophysis «Искавший зла»
3 вещи, которые надо знать о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
Ленточный фундамент своими руками