Россия оказалась в тройке лидеров по тратам на ядерное оружие
Россия заняла третье место по тратам на ядерное оружие, пишет РБК со ссылкой на данные доклада Международной компании за ликвидацию ядерного оружия.
В общей сложности страны, которые обладают ядерным оружием, потратили на этот вид вооржений 72,6 млрд долларов, что на 1,4 млрд долларов больше, чем годом ранее.
Больше всех в развитие ядерного оружия вложили США - 37,4 млрд долларов. Эта сумма в 3,7 раза превышает траты Китая, который расположился на втором месте с 10,1 млрд долларов.
Россия потратила за год 8 млрд долларов, заняв третью строчку данного списка. В пятерке ядерных держав также оказались Великобритания и Франция.
Наименьшую сумму в развитие ядерного оружия вложила КНДР, чьи расходы в 2020 году составили 667 млн долларов.
Рост расходов на производство ядерного оружия в период пандемии эксперты связывают с исключительно деловыми интересами. Так, около десятка компаний получили новые и продлили существующие заказы на общую сумму 27,7 млрд долларов на производство ядерного оружия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не бреши , какая стран в Европе беднее России , Нигерия ? Так она не в Европе. Зарплат 150 долларов, и больше чем полстраны нищих нет нигде. Так что не надо тут статистикй махать. Знаемс , сказки слыхивали.
Он тебя разглядеть и под микроскопом не может. Ищет-ищет, и не находит. С панцырем вместе, а сзади - гиперзвуковая Циркон!
А я тебе скажу: брешешь, как сивый мерин. РФ по ВВП на д.н. (ППС) - 48 место в мире, более высокие, чем целый ряд стран Европы. А самая богатая Экв. Гвинея - 71-е, следующий за ней Египет - 94. Вопрос в грабеже РФ и несправедливости. Об оружии: надо тратить, куда денешься, особенно если США тратит в 10 раз больше. Другое дело: если РФ хочет дальше жить, надо резко сократить число трутней, паразитов, социально бесполезных элементов, заставив их работать. Ну, и прекратить отток капитала за кордон. Нешто нет объектов инвестирования внутри страны? Вместо яхт, тупого транжириния средств полезней их хотя бы в обновление фондов бросить. У нас та же проблема, но паразиты и трутни загадили мозги трудящимся всякими "агрессиями" и аннексиями, а сами грабят их и грабят. Достаточно на Киев поглядеть и сравнить его с городами Юго-Востока, товаропроизводящими и экспортирующими.
А как же все "честно нажитое" свое и друзей в европейских и американских банках. Виллы , яхты , акции. Дети , жены в европах и америках. Боюсь самые близкие не отнесутся с пониманием.
Пишешь ты в лучшем случае из какого нибудь поселка в Эстонии или Латвии , которые в ЕС по недоразумении. Уродов нынче и в Расеюшке хвататет , а в этих задворках европы есть придурковатые клоуны , на которых никто внимания не обращает.