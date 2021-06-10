В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России

09:29 10.06.2021

Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры республики.

Речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost Януше Н. Ему предъявлены обвинения "в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации" по которым ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что "подозреваемый вел деятельность в пользу РФ, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега".

По версии прокуратуры, Януш "по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран…"

Во время обысков по месту жительства Януша были изъяты деньги в размере свыше 80 тысяч долларов и большое количество электронных носителей.