В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России

Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры республики.

Речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost Януше Н. Ему предъявлены обвинения "в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации" по которым ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы. 

Отмечается, что "подозреваемый вел деятельность в пользу РФ, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега".

По версии прокуратуры, Януш "по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран…"

Во время обысков по месту жительства Януша были изъяты деньги в размере свыше 80 тысяч долларов и большое количество электронных носителей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.06.2021, 14:50
    Гость: gvozd

    пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте.
    --
    это теперь "преступление" в ес..
    уффф..
    польша под контролем одного из самых фашистких режимов в мире - сша. как следствие перенимает повадки хозяина.
    журналистика в принципе больше не существует - есть только департаменты госпропаганды под крышей корпораций.

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