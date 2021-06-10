В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры республики.
Речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost Януше Н. Ему предъявлены обвинения "в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации" по которым ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что "подозреваемый вел деятельность в пользу РФ, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега".
По версии прокуратуры, Януш "по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран…"
Во время обысков по месту жительства Януша были изъяты деньги в размере свыше 80 тысяч долларов и большое количество электронных носителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в России то это точно преступление.
пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте.
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это теперь "преступление" в ес..
уффф..
польша под контролем одного из самых фашистких режимов в мире - сша. как следствие перенимает повадки хозяина.
журналистика в принципе больше не существует - есть только департаменты госпропаганды под крышей корпораций.
Но это же конечно "другое", да?