Осужденный за шпионаж Уилан попросил Байдена вернуть его домой

10:55 15.06.2021

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, в США, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Уилан высказал свою просьбу 30 мая во время разговора со своими родителями. Он попросил записать разговор и обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве.

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981 - ред.) - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников", - говорит на записи Уилан. Он в очередной раз заявил о своей невиновности, назвав свой арест "похищением американского туриста".

"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - просит он.

Уилан был приговорен к 16 годам колонии за шпионаж в июне 2020 года. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Защита американца утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США, считает целесообразным его обмен на Уилана.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия открыта для обмена заключенными с США.

"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - сказал он.

