Осужденный за шпионаж Уилан попросил Байдена вернуть его домой

Пол Уилан

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, в США, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Уилан высказал свою просьбу 30 мая во время разговора со своими родителями. Он попросил записать разговор и обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве. 

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981 - ред.) - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников", - говорит на записи Уилан. Он в очередной раз заявил о своей невиновности, назвав свой арест "похищением американского туриста".

"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - просит он.

Уилан был приговорен к 16 годам колонии за шпионаж в июне 2020 года. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Защита американца утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США, считает целесообразным его обмен на Уилана. 

В свою очередь, президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия открыта для обмена заключенными с США.

"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - сказал он.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.06.2021, 14:52
    Гость: я бы сказал

    1 к 150!! Вот это справедливый обмен.. И каждому присвоить звание и медали вручить..

  2. 15.06.2021, 14:40
    Гость: Реа

    Для начала надо признать свое ГАДСТВО и преступность..
    А потом вообще о чем-то вякать.Судя по НЕпризнанию вины - надо держать этого фаш.урода по полной.Более того - перевести в чухню.

  3. 15.06.2021, 14:36
    Гость: М..

    Для начала увеличить срок в 2-3 раза... Чтобы дошло до кишок его. А уж потом думать об обмене. Естественно, кратном. Они же считают себя высшей расой. Вот и пусть обмен будет: 10кратный и более...

  4. 15.06.2021, 12:39
    Гость: Старый

    Тупой американец до сих пор уверен, что все то, что преступно в США по их собственным законам, вне США неподсудно. Бедные конченные янки. Как они вообще дожили до такого возраста, и этот ваш Уилан и его страна.

  5. 15.06.2021, 12:38
    Гость: Сергей Ярославль

    Сразу скажу: если обменивать одного американца на десять русских – тогда Россия получит чисто тактический (кратковременный практический) выигрыш и стратегическое (моральное) поражение. Поскольку это будет автоматически означать, что один американец ценится, как десять русских.

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