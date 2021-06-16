Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались. Местом проведения первой встречи лидеров двух стран стала женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания, сообщает РИА Новости.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый лидер государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В клубе Гей Россия уже и так немало участников (может уже и поболе) , просто в Европе этого никого не удивляет , и никто не обращает внимания а диким человекам пока непривычно.
Сам Кадыров перед встречей с Путиным дал совет Байдену дружить с Россией.
По словам Кадырова, «у нас есть рычаг воздействия»...
Естесственно,что не ожидается совместная пресс-конференция,Путин же не пьет,как Ельцин,значит Байдену не представится,как Клинтону, возможность позабавить собравшуюся публику пьяненьким президентом...
Фотка по случаю со смыслом? У Пу руки по швам, а у остальных как на футболе. Уже приготовились отражать штрафные удары?
Грозный старичок...это очень страшно....ножкамт стучит !