Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались. Местом проведения первой встречи лидеров двух стран стала женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.

Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый лидер государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 17:13
    Гость: Да Ладно

    В клубе Гей Россия уже и так немало участников (может уже и поболе) , просто в Европе этого никого не удивляет , и никто не обращает внимания а диким человекам пока непривычно.

  2. 16.06.2021, 16:52
    Гость: Из новостей...

    Сам Кадыров перед встречей с Путиным дал совет Байдену дружить с Россией.
    По словам Кадырова, «у нас есть рычаг воздействия»...

  3. 16.06.2021, 16:46
    Гость: Алевтина

    Естесственно,что не ожидается совместная пресс-конференция,Путин же не пьет,как Ельцин,значит Байдену не представится,как Клинтону, возможность позабавить собравшуюся публику пьяненьким президентом...

  4. 16.06.2021, 16:19
    Гость: МММ

    Фотка по случаю со смыслом? У Пу руки по швам, а у остальных как на футболе. Уже приготовились отражать штрафные удары?

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