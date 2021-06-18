В Киеве заявили о невозможности выполнить минские соглашения по Донбассу

Украина не может выполнить минские соглашения по Донбассу в их текущем виде. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украина не говорит о том, чтобы денонсировать минские соглашения, но над ними надо работать. 

"При наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров на нашей территории выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить. Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться", - цитирует слова Данилова РИА Новости.

Данилов отметил, что несмотря на то, что диалог с Россией "неприятен", но он "необходим". А потому, необходимо "садиться и прорабатывать" минские соглашения. 

"Нужно ли разговаривать с русскими - нужно, потому что иначе мы не сможем договориться", - резюмировал он.

Говоря о силовом возвращении территорий Донбасса, Данилов заявил, что Киеву не составило бы проблемы решить данный вопрос силовым способом, но тогда могут погибнуть "десятки тысяч человек" и тогда встает вопрос о том, кто будет нести ответственность за их гибель. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 18.06.2021, 16:17
    Гость: Версия

    Что хотела Краина так не только сидеть на газовой трубе, но и стать страной тамжней с раздольем контрабанды. Россия потеряла днепровскую воду, но это пока, а вот стал бы Крым турецкой или американской базой, да тогда бы Рассвет выйграл билет в Турцию пароходом. Изгоем ты стал потому что не хочешь поделиться богатствами Сибири с капиталистами. Забудь про друзей капиталистов, это в старые времена были Советские лозунги "Дружба народов", "Дружба и братство - наше богатство". Пример как Украина с Америкой дружит, да с рынком сбыта надо поддерживать контакт, как на Западе говорят "покупатель-король".

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