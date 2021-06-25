Лидеры стран ЕС отказались от встречи с Путиным

10:30 25.06.2021

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что предложение, вынесенное на обсуждение канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Более того, некоторые страны Востояной Европы заявили, что готовы наложить вето на этот документ. Около 12 государств-членов ЕС выразили недовольство самой идеей проведения подобного саммита.

Меркель выразила разочарование решением лидеров стран ЕС, заявив, что она ожидала от них "более смелого шага".

"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.

Один из компромиссов, который был предложен, - встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером.

Саммит ЕС начался 24 июня. В числе прочего, на нем президенты и главы правительств стран ЕС обсуждают тему общего подхода к отношениям с Россией.