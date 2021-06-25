Лидеры стран ЕС отказались от встречи с Путиным
Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".
Отмечается, что предложение, вынесенное на обсуждение канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.
Более того, некоторые страны Востояной Европы заявили, что готовы наложить вето на этот документ. Около 12 государств-членов ЕС выразили недовольство самой идеей проведения подобного саммита.
Меркель выразила разочарование решением лидеров стран ЕС, заявив, что она ожидала от них "более смелого шага".
"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.
Один из компромиссов, который был предложен, - встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером.
Саммит ЕС начался 24 июня. В числе прочего, на нем президенты и главы правительств стран ЕС обсуждают тему общего подхода к отношениям с Россией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
увидим Меркель и Макрона в совете директоров "госпредприятий",за лояльность.Иначе он не может.
Да, взбзднули крепко видать.
Тебе мостовые Европы не по душе, или дух от прибитой к ним мошонки твоей?
И имей в виду, что американские лакеи из Восточной Европы как бы ты их не поносил являются членами ЕС и именно они сорвали встречу глав государств под эгидой ЕС. Лакейски поддакивая США они тем не менее вполне себе могут при необходимости проявить независимость, что не допустимо для зоны влияния РФ.
Давно хочу спросить, после прибитой мошонки к московской мостовой тебя отпустили под обязательство прибить ее еще где нибудь на Западе?
Нечего с ними терять время, они так Союз убаюкали. Пора их просто уничтожать, как тараканов! Подчистую!
С колен Россия начнет вставать с регионов?
В Саратове не все заедорасились как в Москве, где собралась вся нечисть , вся пена русской нации, я про евреев уж не говорю, где им, дорвавшимся до власти, сидеть как не в Москве. Туда же сбежались все гиены из Азии и Кавказа бывшего СССР, там где воруют, грабят, делят всегда найдется мясо для армян с азерами, друг друга убивающими, но дружно прибежавшие в Москву, центральный офис (столица) мясокомбината (РФ) по забою баранов русских.
Все по уму, саратовец, и все по делу, только имей в виду, что его СВОЯ страна РФ, созданная им для разграбления народа России и ее богатств на вершине процветания. Раздолбанной является наша Россия, Отечество наше и мы, ее население.
И не разбитость и убогость России с ее внутренними ценами и налогами для нищих баранов причина отказа от разговора, а прижимистость и жадность вора, не желающего вносить долю в мировой общак Ротшильдов и Рокфеллеров в купе с наглостью Моськи, облаивающей слона.