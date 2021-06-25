Лидеры стран ЕС отказались от встречи с Путиным

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что предложение, вынесенное на обсуждение канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров. 

Более того, некоторые страны Востояной Европы заявили, что готовы наложить вето на этот документ. Около 12 государств-членов ЕС выразили недовольство самой идеей проведения подобного саммита. 

Меркель выразила разочарование решением лидеров стран ЕС, заявив, что она ожидала от них "более смелого шага". 

"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.

Один из компромиссов, который был предложен, - встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером.

Саммит ЕС начался 24 июня. В числе прочего, на нем президенты и главы правительств стран ЕС обсуждают тему общего подхода к отношениям с Россией.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.06.2021, 16:56
    Гость: Скоро

    увидим Меркель и Макрона в совете директоров "госпредприятий",за лояльность.Иначе он не может.

  3. 25.06.2021, 16:20
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Гвоздик

    Тебе мостовые Европы не по душе, или дух от прибитой к ним мошонки твоей?
    И имей в виду, что американские лакеи из Восточной Европы как бы ты их не поносил являются членами ЕС и именно они сорвали встречу глав государств под эгидой ЕС. Лакейски поддакивая США они тем не менее вполне себе могут при необходимости проявить независимость, что не допустимо для зоны влияния РФ.
    Давно хочу спросить, после прибитой мошонки к московской мостовой тебя отпустили под обязательство прибить ее еще где нибудь на Западе?

  4. 25.06.2021, 16:08
    Гость: Крест

    Нечего с ними терять время, они так Союз убаюкали. Пора их просто уничтожать, как тараканов! Подчистую!

  5. 25.06.2021, 16:05
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Саратовец

    С колен Россия начнет вставать с регионов?
    В Саратове не все заедорасились как в Москве, где собралась вся нечисть , вся пена русской нации, я про евреев уж не говорю, где им, дорвавшимся до власти, сидеть как не в Москве. Туда же сбежались все гиены из Азии и Кавказа бывшего СССР, там где воруют, грабят, делят всегда найдется мясо для армян с азерами, друг друга убивающими, но дружно прибежавшие в Москву, центральный офис (столица) мясокомбината (РФ) по забою баранов русских.
    Все по уму, саратовец, и все по делу, только имей в виду, что его СВОЯ страна РФ, созданная им для разграбления народа России и ее богатств на вершине процветания. Раздолбанной является наша Россия, Отечество наше и мы, ее население.
    И не разбитость и убогость России с ее внутренними ценами и налогами для нищих баранов причина отказа от разговора, а прижимистость и жадность вора, не желающего вносить долю в мировой общак Ротшильдов и Рокфеллеров в купе с наглостью Моськи, облаивающей слона.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?
Сборная России по футболу покидает Евро-2020
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
Избранное
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Самое страшное место на Земле: как калечат детей на телеконкурсках
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»
Основные причины вздутия живота и как это облегчить