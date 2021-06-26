Экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам тюрьмы

09:27 26.06.2021

Суд приговорил к 22,5 годам тюрьмы бывшего полицейского из американского Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиненного в резонансном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Сторона обвинения просила судью отправить Шовина в тюрьму на 30 лет, отмечая, что действия Шовина были "вопиющими" и "шокировали сознание нации", сообщает "Интерфакс".

В ходе заседания в суде выступили родственники Флойда, в частности, его дочь.

В апреле 2021 года присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. После этого его отправили в одиночную камеру в городе Ок-Парк-Хайтс.

46-летний Джордж Флойд умер после того, как Шовин прижал ему шею коленом во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где констатировали смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах. При этом в США есть и сторонники версии о том, что Шовин действовал по инструкции и не может считаться виновным.