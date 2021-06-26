Экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам тюрьмы
Суд приговорил к 22,5 годам тюрьмы бывшего полицейского из американского Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиненного в резонансном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Сторона обвинения просила судью отправить Шовина в тюрьму на 30 лет, отмечая, что действия Шовина были "вопиющими" и "шокировали сознание нации", сообщает "Интерфакс".
В ходе заседания в суде выступили родственники Флойда, в частности, его дочь.
В апреле 2021 года присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. После этого его отправили в одиночную камеру в городе Ок-Парк-Хайтс.
46-летний Джордж Флойд умер после того, как Шовин прижал ему шею коленом во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где констатировали смерть.
Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах. При этом в США есть и сторонники версии о том, что Шовин действовал по инструкции и не может считаться виновным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
станет героем америки, про него напишут книги, снимут фильмы.
ты негр?
Шовин несомненно убил, несомненно виновен. Другое дело если бы это был белый, то криков бы не было и Шовин получил бы продвижение по службе, после празднования события с коллегами- полицейскими на барбекю. Такое происходит в фашингстане каждый день, почитайте местную прессу. И полицеские знают как получит повышение.
СШП имеют возможность бесконтрольно эмитировать резаную зеленую туалетную бумагу
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проблема не в том что Они рисуют свои Талоны.
Проблема в Том что Вы их Покупаете и соглашаетесь обменивать Реальные ценности на Нарисованные Государством фантики.
Тюрьмы там все частные. 60% процентов зеков- негры. Создадут, создадут.