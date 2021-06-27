Секретные документы Минобороны Великобритании нашли на автобусной остановке

Более 50 страниц секретных документов Министерства обороны Великобритании были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент. Человек, нашедший эти документы, связался с телекомпанией BBC и пожелал сохранить анонимность.

В Министерстве обороны подтвердили, что на прошлой неделе один из его сотрудников сообщил о потере секретных документов. По этому делу в министерстве уже начато внутреннее расследование, пишет "Коммерсант".

По данным BBC, эти документы содержат помимо прочего информацию о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма в среду, 23 июня, и дискуссию сотрудников министерства о возможной реакции на это России. В частности, рассматривались варианты реакции от «безопасной и профессиональной» до «небезопасной и непрофессиональной».

Как сообщает BBC, в министерстве были уверены, что в любом случае британская точка зрения — «мирный проход через территориальные воды Украины» — будет подтверждена и условиями прохода корабля (зачехленные орудия, закрытый в ангаре вертолет), и наличием на борту сторонних наблюдателей — журналистов BBC и газеты Daily Mail.

Другая часть документов содержит подробные планы, касающиеся британского военного присутствия в Афганистане после вывода оттуда войск НАТО. Сообщается, что Минобороны рассматривает возможность оставить там часть войск, однако BBC не раскрывает подробности этих планов, так как это может поставить под угрозу британские подразделения в Афганистане.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 00:54
    Гость: Парацельс

    Приятно что и в чопорной Англии тоже есть раздолбаи))
    Этот случай сблизил наши народы)
    Оказывается они такие как мы!!
    Значит не все потеряно.

  2. 27.06.2021, 23:04
    Гость: кот Скрипачей

    Верю , везде валяюца эти секреты особенно в мусорных бачках , хотя я сразу не поверил что футболисты РФ выиграли у финнов, это была ничья.

  3. 27.06.2021, 22:24
    Гость: Alex203

    Действительно смешно видеть глубокомысленные рассуждения в которых эскадренный миноносец произведён в линейный корабль. Тем более что последние линейные корабли не сохранились даже в консервации.

  5. 27.06.2021, 22:00
    Гость: Александр

    Смешно когда катерок стреляет из пукалки по современному линкору, который мог бы при желании потопить наглый катерок в несколько секунд.
    Никак не могу найти видео про четыре бомбы. Так были они или нет? Англичане говорят, что они ничего не слышали. Может быть эти бомбы были в нескольких десятках километров от линкора? А иначе линкор просто бы сбил СУ.
    Просьбы с пожалуйста остановитесь есть и про англичан которые не обращают на эти мольбы большого внимания, а про бомбы по курсу линкора нет.

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