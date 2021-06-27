Секретные документы Минобороны Великобритании нашли на автобусной остановке

20:35 27.06.2021

Более 50 страниц секретных документов Министерства обороны Великобритании были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент. Человек, нашедший эти документы, связался с телекомпанией BBC и пожелал сохранить анонимность.

В Министерстве обороны подтвердили, что на прошлой неделе один из его сотрудников сообщил о потере секретных документов. По этому делу в министерстве уже начато внутреннее расследование, пишет "Коммерсант".

По данным BBC, эти документы содержат помимо прочего информацию о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма в среду, 23 июня, и дискуссию сотрудников министерства о возможной реакции на это России. В частности, рассматривались варианты реакции от «безопасной и профессиональной» до «небезопасной и непрофессиональной».

Как сообщает BBC, в министерстве были уверены, что в любом случае британская точка зрения — «мирный проход через территориальные воды Украины» — будет подтверждена и условиями прохода корабля (зачехленные орудия, закрытый в ангаре вертолет), и наличием на борту сторонних наблюдателей — журналистов BBC и газеты Daily Mail.

Другая часть документов содержит подробные планы, касающиеся британского военного присутствия в Афганистане после вывода оттуда войск НАТО. Сообщается, что Минобороны рассматривает возможность оставить там часть войск, однако BBC не раскрывает подробности этих планов, так как это может поставить под угрозу британские подразделения в Афганистане.