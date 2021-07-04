Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении президента страны

18:14 4.07.2021

Верховный суд Бразилии санкционировал расследование против президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в попустительстве к возможным нарушениям правительства страны при закупке индийской вакцины от COVID-19.

Прокуратура пытается выяснить, игнорировал ли президент высказанные ему лично опасения ряда высокопоставленных чиновников из Министерства здравоохранения о возможных нарушениях, пишет "Коммерсант".

Один из чиновников Минздрава Луис Миранда заявил, что столкнулся с "необычайным давлением" со стороны других сотрудников министерства, которые требовали разрешить импорт вакцины Covaxin от индийской компании Bharat Biotech, несмотря на нарушения в процессе закупок.

По условиям контракта, Бразилия должна была оплатить дозы Covaxin только через 30 дней после их доставки. Однако Министерство здравоохранения получило счета на оплату еще не поставленных доз. При этом количество доз на поставку, указанное в счете, отличалось от цифры, установленной сторонами при заключении контракта.

Сенаторы, участвующие в расследовании Конгресса, заявили, что, по их мнению, эти нарушения могут указывать на возможную коррупцию в процессе закупок, и призвали власти провести расследование. По словам Миранды, он встретился с президентом еще 20 марта и сообщил ему о вышеупомянутых несовпадениях условий контракта с выставленными счетами, и президент пообещал передать это дело федеральной полиции. Та объявила о начале расследования дела в минувшую среду.