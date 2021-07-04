Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении президента страны
Верховный суд Бразилии санкционировал расследование против президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в попустительстве к возможным нарушениям правительства страны при закупке индийской вакцины от COVID-19.
Прокуратура пытается выяснить, игнорировал ли президент высказанные ему лично опасения ряда высокопоставленных чиновников из Министерства здравоохранения о возможных нарушениях, пишет "Коммерсант".
Один из чиновников Минздрава Луис Миранда заявил, что столкнулся с "необычайным давлением" со стороны других сотрудников министерства, которые требовали разрешить импорт вакцины Covaxin от индийской компании Bharat Biotech, несмотря на нарушения в процессе закупок.
По условиям контракта, Бразилия должна была оплатить дозы Covaxin только через 30 дней после их доставки. Однако Министерство здравоохранения получило счета на оплату еще не поставленных доз. При этом количество доз на поставку, указанное в счете, отличалось от цифры, установленной сторонами при заключении контракта.
Сенаторы, участвующие в расследовании Конгресса, заявили, что, по их мнению, эти нарушения могут указывать на возможную коррупцию в процессе закупок, и призвали власти провести расследование. По словам Миранды, он встретился с президентом еще 20 марта и сообщил ему о вышеупомянутых несовпадениях условий контракта с выставленными счетами, и президент пообещал передать это дело федеральной полиции. Та объявила о начале расследования дела в минувшую среду.
Комментарии читателей Оставить комментарий
еще полгода.....
У нас бы так...
Где-где,в Бразилии дали добро на расследование в отношении президента страны, а в России за катастройку и предательское разрушения СССР, гос-е награды раздают,пропогандиские центры и то,скупердяи, за НАРОДНЫЕ деньги выстроили,да ещё под охрану взяли, персональные пенсии назначают,и обеспечивают неприкосновенность,далее перечислять только время терять, словом политика господ!
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Ну скажите, чем в раю лучше живут,если живут..а?
а наш Верховный Суд - проверил Указ президента на разрешения вывоза золота и оставление экспортной выручки на западе на предмет состава ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
А что у нас? ))