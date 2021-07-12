Президент Кубы обвинил США в финансировании антиправительственных протестов

Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в финансироании антиправительственных протестов. 

В минувшее воскресенье по Кубе прокатились первые за многие годы многолюдные протесты. Демонстранты требуют проведения "свободных выборов" и "решения социальных проблем". Протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану. 

Позже на улицах кубинских городов прошли марши сторонников правительства и коммунистов. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.

Президент Кубы признал, что в стране есть те, кто недоволен текущей ситуацией, однако есть и те, которым платит правительство США "за разжигание протестов". "Есть группа людей… наемных, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации", - приводит слова главы Кубы РИА Новости.  

Куба сейчас переживает худший экономический кризис за последние десятилетия на фоне роста случаем заболевания коронавирусом, борясь с последствиями санкций США, введенных администрацией Трампа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.07.2021, 19:09
    Гость: гвоздику

    перстань нести чушь-никакой блокады нет и кто хочет-тот торгует с Кубой Американские корабли не дежурят у берегов острова и не топят суда с товарами Просто Кубе нечем торговать кроме сахара который никому не нужен За 60лет у власти коммунисты не сумели построить никакой промышленности что бы торговать чем то кроме тростникового сахара и всегда сидели на шее Союза Рухнул СССР и желающих предоставить свою шею Кубе больше нет Сейчас существование Кубы зависит напрямую от перевода денег кубинцам из других стран В основном-из США где живут сотни тысяч кубинцев сумевших убежать с этого острова Свободы

  3. 12.07.2021, 17:49
    Гость: Куба почти всегда была примером

    Куба была примером. Не позволяла геноцидникам живущим по ту сторону мексиканского залива говорить о себе в неуважительном тоне, не то что силой разговаривать.

  4. 12.07.2021, 17:49
    Гость: Непонятно?

    А почему китайские коммунисты не помогают кубинским коммунистам? Почему не дадут им тридцать миллиардов долларов, как советские коммунисты? Или только советские коммунисты были дураками, а остальные - умные?

  5. 12.07.2021, 17:35
    Гость: Не бойтесь

    Если власть по настоящему народная- её не свергнут, народ защитит. Это не расея.

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