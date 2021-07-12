Президент Кубы обвинил США в финансировании антиправительственных протестов

11:56 12.07.2021

Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в финансироании антиправительственных протестов.

В минувшее воскресенье по Кубе прокатились первые за многие годы многолюдные протесты. Демонстранты требуют проведения "свободных выборов" и "решения социальных проблем". Протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.

Позже на улицах кубинских городов прошли марши сторонников правительства и коммунистов. В некоторых местах это привело к столкновениям: люди стали закидывать друг друга камнями, где-то были слышны выстрелы. Информации о пострадавших нет.

Президент Кубы признал, что в стране есть те, кто недоволен текущей ситуацией, однако есть и те, которым платит правительство США "за разжигание протестов". "Есть группа людей… наемных, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации", - приводит слова главы Кубы РИА Новости.

Куба сейчас переживает худший экономический кризис за последние десятилетия на фоне роста случаем заболевания коронавирусом, борясь с последствиями санкций США, введенных администрацией Трампа.