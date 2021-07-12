Зеленский решил убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»

Фото с сайта twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом рассказал на брифинге его пресс-секретарь Сергей Никифоров, пишет ТАСС.

«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», — заявил Никифоров, отвечая на вопрос о задачах визита украинского лидера в Берлин и переговоров с Меркель 

Если украинскому лидеру не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий. «Я думаю, что на это мы можем променять», – добавил Никифоров. По словам Зеленского, «Северный поток – 2» — это давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, объяснил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины». Член бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал это предложение «чушью», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект «Северный поток – 2» является коммерческим и требование каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 00:11
    Гость: советский инженер

    На эту тему недавно высказался депутат Бундестага от АдГ. Он сказал что если газ для немецкой промышленности будет на 20% дороже чем по Северному потоку 2, немецкий бизнес просто начнёт выводить свои предприятия из Германии. Итак, Германия не может отказаться от Северного потока 2. И что может Украина предложить Германии взамен? - уговоры? Это одно. А другое - в этом бизнесе Россия производитель и продавец газа, Германия - покупатель. Остальные страны - и США и Украина и т.д. посторонние и НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ПРАВА вмешиваться в эту сделку. Все вопросы: производство, доставка, оплата - посторонних не касаются. Поэтому наглые попытки Украины ставить какие-либо условия -не что иное как шантаж и вымогательство. Как в 12-ти стульях - "Давай деньги! Деньги давай!!!"

  3. 12.07.2021, 22:49
    Гость: Алексей

    Не удивлюсь если Германия сама себя высечет, как унтер офицерская вдова, там в парламенте и политики с каждым годом всё меньше разумных людей, может быть увидем ещё в будущем как будут радоваться там даже лампочке Ильича... На Украине уже проблемы с электроэнергией, там скоро её не будет.

  4. 12.07.2021, 22:13
    Гость: Анна

    Конечно Северный поток-2 это давно не экономический,а политический вопрос.Хахин говорит,что запуск Северного потока-2 вышвырнет США и Великобританию из ЕС, Вот от чего у датчан русофобия,особенно ярко проявившаяся на ЕВРО 2020г. Вот почему гейропейцы так нянькались и помогали Украине выйти из группы. Украина-достойна играть в !/4 финала,а Россия-нет.

  5. 12.07.2021, 21:36
    Гость: Юляка

    Вот ведь был неплохой актер облегченного жанра,снимал неплохие сериалы,богатый,успешный,и даже неглупый...и так стремительно превратился в безумное,тупое и злобное дерьмо...да еще и в "носатого фашиста" впридачу - это вообще за гранью...:)

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