Зеленский решил убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»

20:12 12.07.2021

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом рассказал на брифинге его пресс-секретарь Сергей Никифоров, пишет ТАСС.

«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», — заявил Никифоров, отвечая на вопрос о задачах визита украинского лидера в Берлин и переговоров с Меркель

Если украинскому лидеру не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий. «Я думаю, что на это мы можем променять», – добавил Никифоров. По словам Зеленского, «Северный поток – 2» — это давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, объяснил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины». Член бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал это предложение «чушью», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект «Северный поток – 2» является коммерческим и требование каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов.