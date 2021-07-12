Зеленский решил убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом рассказал на брифинге его пресс-секретарь Сергей Никифоров, пишет ТАСС.
«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», — заявил Никифоров, отвечая на вопрос о задачах визита украинского лидера в Берлин и переговоров с Меркель
Если украинскому лидеру не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий. «Я думаю, что на это мы можем променять», – добавил Никифоров. По словам Зеленского, «Северный поток – 2» — это давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, объяснил пресс-секретарь.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины». Член бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал это предложение «чушью», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект «Северный поток – 2» является коммерческим и требование каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На эту тему недавно высказался депутат Бундестага от АдГ. Он сказал что если газ для немецкой промышленности будет на 20% дороже чем по Северному потоку 2, немецкий бизнес просто начнёт выводить свои предприятия из Германии. Итак, Германия не может отказаться от Северного потока 2. И что может Украина предложить Германии взамен? - уговоры? Это одно. А другое - в этом бизнесе Россия производитель и продавец газа, Германия - покупатель. Остальные страны - и США и Украина и т.д. посторонние и НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ПРАВА вмешиваться в эту сделку. Все вопросы: производство, доставка, оплата - посторонних не касаются. Поэтому наглые попытки Украины ставить какие-либо условия -не что иное как шантаж и вымогательство. Как в 12-ти стульях - "Давай деньги! Деньги давай!!!"
Подобный бред даже комментировать позорно. Тьфу!
Не удивлюсь если Германия сама себя высечет, как унтер офицерская вдова, там в парламенте и политики с каждым годом всё меньше разумных людей, может быть увидем ещё в будущем как будут радоваться там даже лампочке Ильича... На Украине уже проблемы с электроэнергией, там скоро её не будет.
Конечно Северный поток-2 это давно не экономический,а политический вопрос.Хахин говорит,что запуск Северного потока-2 вышвырнет США и Великобританию из ЕС, Вот от чего у датчан русофобия,особенно ярко проявившаяся на ЕВРО 2020г. Вот почему гейропейцы так нянькались и помогали Украине выйти из группы. Украина-достойна играть в !/4 финала,а Россия-нет.
Вот ведь был неплохой актер облегченного жанра,снимал неплохие сериалы,богатый,успешный,и даже неглупый...и так стремительно превратился в безумное,тупое и злобное дерьмо...да еще и в "носатого фашиста" впридачу - это вообще за гранью...:)