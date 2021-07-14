Буш назвал ошибкой вывод американских войск из Афганистана

Фото с сайта Pixabay.com

Экс-президент США Джордж Буш, при котором Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в октябре 2001 года, назвал вывод американских военных ошибкой. Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle.

«Я думаю о переводчиках и других людях, которые помогали не только американским военным, но и силам НАТО. Похоже, они просто остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям, и это разбивает мне сердце», — заявил Буш. По словам политика, афганских женщин и девушек также ожидают страдания.

О планах вывести американских военных из Афганистана действующий президент США Джо Байден заявил в апреле. Он отмечал, что Штаты направили туда войска не для того, чтобы объединить эту страну, а чтобы покончить с лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамой бен Ладеном и чтобы там перестали укрываться террористы. Американские лидер заявил, что вывод войск завершится к концу августа.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида».

После ухода Штатов из региона движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) активизировало атаки против афганских военных. Талибам удалось взять под контроль ряд районов, и сейчас они контролируют участок границы протяженностью более 900 км. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2021, 17:22
    Гость: Alex203

    "невольно думаешь"
    *
    А обычно не думаете?
    Вообще то США и не скрывают что создали Аль Каиду. Так же как Израйль - Хамас.

  2. 14.07.2021, 16:40
    Гость: В.

    Правильно вы думаете, так было и в Чечне, сначала Кремль раздал населению Чечни оружие, а потом те-же люди, кто сейчас сидит в Кремле, стали мочить их в сортирах.

  3. 14.07.2021, 16:33
    Гость: Штурман

    Перманентная,то есть вяло текущая, война в Афгане будет продолжаться до тех пор пока страна не разделится на куски согласно сфер влияния местных кланов и этнического раздела между народами населяющих эту феодально-первобытное образование. Откат в прошлое, внедряемое талибами повсеместно, на самом деле очень выгоден США и в целом НАТО так как позволит легче грабить природные ресурсы Афганистана. Колониальная политика разделяй и властвую очень хорошо работает и сегодня как в большинстве африканских стран,так и в некоторых странах Азии. Поэтому уход США из Афгана не их поражение как во Вьетнаме,а новый тактический ход по уничтожению пока еще формально единого государства и когда она разделится на части,то каждый ее вожак торгуя суверенитетом будет просить подачек у тех кто может подать. Будет грызня внутри так и внешних сил как это сейчас происходит в Ливии,Судане как грызутся шакалы за протухший труп. Сказки о непобедимых и гордых афганцев расскажите детишкам. Если бы это нужно было СССР или США,то от "гордых" племен и народов Афганистана остались бы одни воспоминания,но там дефицитное сырье и каждый мечтает их ам-ам.

  4. 14.07.2021, 16:30
    Гость: Пиляять!

    Раша так много раз напоминает шо алькада "запрещённая в раше" организация, шо невольно думаешь шо раша её и создала!

  5. 14.07.2021, 16:14
    Гость: Американ бой,уеду с тобой

    Эффект достигается когда вводят, и выводят, а не когда только вводят!

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
Коронавирус довел наш блатной феодализм до истерики
«Действующие законы и все подзаконные акты не возлагают обязанность проведения вакцинации на работодателя. Это просто не его дело»
Овощной рынок
Огурцы по цене ананасов
Сергей Черняховский. Единый народ как неопределенность метафоры
Избранное
День Победы и «мягкая сила» России
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Как ускорить заживление ран?
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть
Голем транзита и «околонуля» выборов
Цифропремьер Мишустин отменил СанПиНы, защищающие детей и ограничивающие применение электронных технологий
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»
Новогодние огоньки выйдут на ТВ вопреки бойкоту
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»