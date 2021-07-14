Буш назвал ошибкой вывод американских войск из Афганистана
Экс-президент США Джордж Буш, при котором Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в октябре 2001 года, назвал вывод американских военных ошибкой. Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle.
«Я думаю о переводчиках и других людях, которые помогали не только американским военным, но и силам НАТО. Похоже, они просто остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям, и это разбивает мне сердце», — заявил Буш. По словам политика, афганских женщин и девушек также ожидают страдания.
О планах вывести американских военных из Афганистана действующий президент США Джо Байден заявил в апреле. Он отмечал, что Штаты направили туда войска не для того, чтобы объединить эту страну, а чтобы покончить с лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамой бен Ладеном и чтобы там перестали укрываться террористы. Американские лидер заявил, что вывод войск завершится к концу августа.
Военные США находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида».
После ухода Штатов из региона движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) активизировало атаки против афганских военных. Талибам удалось взять под контроль ряд районов, и сейчас они контролируют участок границы протяженностью более 900 км.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"невольно думаешь"
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А обычно не думаете?
Вообще то США и не скрывают что создали Аль Каиду. Так же как Израйль - Хамас.
Правильно вы думаете, так было и в Чечне, сначала Кремль раздал населению Чечни оружие, а потом те-же люди, кто сейчас сидит в Кремле, стали мочить их в сортирах.
Перманентная,то есть вяло текущая, война в Афгане будет продолжаться до тех пор пока страна не разделится на куски согласно сфер влияния местных кланов и этнического раздела между народами населяющих эту феодально-первобытное образование. Откат в прошлое, внедряемое талибами повсеместно, на самом деле очень выгоден США и в целом НАТО так как позволит легче грабить природные ресурсы Афганистана. Колониальная политика разделяй и властвую очень хорошо работает и сегодня как в большинстве африканских стран,так и в некоторых странах Азии. Поэтому уход США из Афгана не их поражение как во Вьетнаме,а новый тактический ход по уничтожению пока еще формально единого государства и когда она разделится на части,то каждый ее вожак торгуя суверенитетом будет просить подачек у тех кто может подать. Будет грызня внутри так и внешних сил как это сейчас происходит в Ливии,Судане как грызутся шакалы за протухший труп. Сказки о непобедимых и гордых афганцев расскажите детишкам. Если бы это нужно было СССР или США,то от "гордых" племен и народов Афганистана остались бы одни воспоминания,но там дефицитное сырье и каждый мечтает их ам-ам.
Раша так много раз напоминает шо алькада "запрещённая в раше" организация, шо невольно думаешь шо раша её и создала!
Эффект достигается когда вводят, и выводят, а не когда только вводят!