Буш назвал ошибкой вывод американских войск из Афганистана

15:49 14.07.2021

Экс-президент США Джордж Буш, при котором Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в октябре 2001 года, назвал вывод американских военных ошибкой. Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle.

«Я думаю о переводчиках и других людях, которые помогали не только американским военным, но и силам НАТО. Похоже, они просто остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям, и это разбивает мне сердце», — заявил Буш. По словам политика, афганских женщин и девушек также ожидают страдания.

О планах вывести американских военных из Афганистана действующий президент США Джо Байден заявил в апреле. Он отмечал, что Штаты направили туда войска не для того, чтобы объединить эту страну, а чтобы покончить с лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамой бен Ладеном и чтобы там перестали укрываться террористы. Американские лидер заявил, что вывод войск завершится к концу августа.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида».

После ухода Штатов из региона движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) активизировало атаки против афганских военных. Талибам удалось взять под контроль ряд районов, и сейчас они контролируют участок границы протяженностью более 900 км.