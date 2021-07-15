Мэр Майами предложил рассмотреть вариант нанесения авиаударов по Кубе

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал США вмешаться в ситуацию на Кубе с использованием военной силы. Об этом Суарес заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, властям США следует рассмотреть в качестве одного из возможных способов интервенции нанесение авиаударов.

"Необходимо обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций", — заявил он, добавив, что в первую очередь американские власти должны найти способ восстановить интернет, который был отключен властями Кубы, чтобы активисты не могли передавать информацию друг другу за пределы страны.  

В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон будет следить за развитием событий на Кубе. Представитель Госдепа США Нед Прайс в свою очередь раскритиковал действия кубинских властей, которые ограничивают работу мобильного интернета в городах страны. Также он призвал руководство Кубы освободить задержанных в ходе беспорядков.

Антиправительственные протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. Активисты протестуют из-за нестабильной экономической ситуации и урезания свобод, а также в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Десятки человек были арестованы по всей стране. Во вторник власти подтвердили, что один человек погиб. По заявлениям оппозиции, антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в беспорядках США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 16:52
    Гость: Большинство

    кубинцев, видя как хорошо живут их родственники в майами получая вэлфер и живя в беспланых хатах, продовая наркоту , и ничего не делать тоже хотят так же жить

  3. 15.07.2021, 15:43
    Гость: IgS

    Сделавшие паутину пауки имели целью ловить как можно больше мух и других насекомых чтобы,высосав из них все соки, уничтожить.

  4. 15.07.2021, 15:20
    Гость: blog2038,.

    Авиаудар по глушилкам - в этом что-то есть.
    .
    Если простой народ не может иметь интернет, значит и сатрапы не должны.

  5. 15.07.2021, 14:36
    Гость: Евсей

    Лично мне нравится вариант авиаударов по мэрии Майями, например, каждый час суток двое-трое. В качестве наполнителя боеголовки или авиабомбы, на мой взгляд, подходят отходы жизнедеятельности свиней - очень долго перепревают.

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