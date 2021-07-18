СБУ обязала Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь

08:56 18.07.2021

Служба безопасности Украины вызвала главу российского Минобороны Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. В соответствии с ней российский министр должен 20 июля явиться в Мариуполь. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

Это не первый раз, когда украинские силовики пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года Юрий Луценко, который был тогда генпрокурором Украины, заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. Их тогда обвиняли в "преступлениях против основ нацбезопасности Украины".