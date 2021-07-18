СБУ обязала Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
Служба безопасности Украины вызвала главу российского Минобороны Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. В соответствии с ней российский министр должен 20 июля явиться в Мариуполь. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".
Это не первый раз, когда украинские силовики пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года Юрий Луценко, который был тогда генпрокурором Украины, заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. Их тогда обвиняли в "преступлениях против основ нацбезопасности Украины".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Раз приглашают-надо ехать!Но дивизию адвокатов с их секретарями и помощниками брать не запрещено?Так пусть едет!
ваш хозяин бидон - жалкий и уже одуревший старикашка-пакостник...его мы не будет ни преследовать,ни судить после Победы.А вот настоящих фашистов и русофобов найдем и накажем даже в Пиндостане и прилегающих окрестностях :)
А, что ты пошел мелкой дрожъю? Осознал серьезность момента. Шойгу не босяк с грушевского, сам решит кого с собой взять, если соберется.
шойгу разрешается выехать для ДАЧИ И РАЗДАЧИ показаний только на танке и по пути до киева давать и раздавать всем
Да и сдадим в металлолом.