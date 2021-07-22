Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID
Китай отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения COVID-19, пишет РБК, со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам замглавы Национального комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь, ВОЗ, решив расследовать версию об утечке коронавируса из китайской лаборатории, демонстрируют "высокомерие по отношению к науке" и занимаются "политическми позерством".
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, призвав Китай к открытому сотрудничеству. ВОЗ также планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В свою очередь, в Уханьской национальной лаборатории биобезопасности утверждают, что Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса.
"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", - заявили представители лаборатории биобезопасности, добавив, что нет ни одного доказательства, подтверждающего утечку вируса из лаборатории.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что возбудитель COVID-19 мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили это учреждению, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что США, что Китай - два сапога пара.
Вирус приводит к смертности в основном старшего поколения. Кто-то из этих двоих его и произвёл. Уж очень он резво мутирует. Прямо революционно. В природе же развитие идёт эволюционно, если без вмешательства человека.
У КНР, как известно, проблемы с перенаселением. В США засилье фармацевтических компаний травящих людей налево и направо.
Озабоченность богатеньких буратин о перенаселении Земли (теория золотого миллиарда), о катастрофической нехватке в скором времени природных ресурсов, о старении населения Земли (богатые старые пердуны остальных стариков считают за балласт) вкупе с быстрым мутированием вируса и приводит к мысли о том, что ковид все-таки создан искусственно. Либо китайцами, либо американскими евреями. Последние вообще уверены, что именно им одним Земля отдана в вечное владение. А когда люди одержимы какими то идеями, они ни перед чем не остановятся и будут убивать во имя своих "высоких" целей даже миллиардами.
Исходный материал был выделен пусть у животных (не важно). Но потом в дело вступил все-таки извращенный человеческий разум. Вот вам и новый вирус.
Но что меня поразило больше всего, это то, что през РФ Путин заявил, да, мол, совершенно неважно откуда вирус взялся, главное его победить. Т е, его не волнует откуда и почему возникают проблемы, главное процесс борьбы. Ведь именно в процессе можно положить еще один миллиард зелени на офшорные счета. Задолбать народ и отвлечь его от массы настоящих проблем.
Китайцы-молодцЫ.Не допускают всякие крайне подозрительные организации в свою страну и плюют на возмущения запада.
Ну что, американцы заплатили Гебрейесусу больше, чем платили китайцы? Или припугнули? Уханьский институт изучал и модифицировал коронавирусы, зачем врать-то теперь? Есть статьи в международных научных журналах, опубликованные вирусологами из уханьского университета, их компартия Китая не может стереть и засекретить. Надеюсь, китайцы и американцы хорошенько перегрызутся, хоть какая-то польза от коронавируса будет для России.
чье мясо съела.
Молодцы, давно пора эту ВОЗУ послать на .... к её хозяевам в Фашингтон. Полностью купленная организация. Прав ВВП с КВ нужно бороться сособща, а не как сейчас здесь боремся там палки в колэса вставляем. Сомнительную вакцину рекламируем ,а другин не признаём. Скотобаза эта мировая элита.