Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID

08:11 22.07.2021

Китай отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения COVID-19, пишет РБК, со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам замглавы Национального комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь, ВОЗ, решив расследовать версию об утечке коронавируса из китайской лаборатории, демонстрируют "высокомерие по отношению к науке" и занимаются "политическми позерством".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, призвав Китай к открытому сотрудничеству. ВОЗ также планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

В свою очередь, в Уханьской национальной лаборатории биобезопасности утверждают, что Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса.

"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", - заявили представители лаборатории биобезопасности, добавив, что нет ни одного доказательства, подтверждающего утечку вируса из лаборатории.

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что возбудитель COVID-19 мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили это учреждению, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.