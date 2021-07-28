Россия безвозмездно поставит вооружение и технику для армии Таджикистана
Россия организует безвозмездные поставки российского вооружения и техники для армии Таджикистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По его словам, всплеск террористической активности в Афганистане, требует повышенного внимания к этому региону.
"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведётся", - отметил Шойгу.
Помимо поставки вооружения и техники, Россия запланировала проведение совместных учений с Таджикистаном, как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ. Также продолжается подготовка квалифицированных военных кадров для Таджикистана.
"Готовим их как в наших военных вузкх, так и на фондах 201-й российской военной базы. редоставляем для боевой учёбы всё необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - рассказал Шойгу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в разве в Таджикистан Арматы передадут?
И куда это оружие попадёт потом?
Тоже пенсионер, осьмой десяток лет, поэтому сомневаюсь в "пенсионерстве" заявителя. А именно: ни х... мы не строили. Никакого "коммунизма". И сейчас них не строим. Мы, как в песне про бродячих артистов: где придется, заночуем, что придется поедим.
что ты несешь, какой капитализм, где ты его увидел?
Придут а вот вам и то бесплатный , хороший подарок Талибану.