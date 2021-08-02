Пашинян назначен премьер-министром Армении

12:12 2.08.2021

Никол Пашинян назначен президентом Армении Арменом Саркисяном на пост премьер-министром страны, сообщает РИА Новости. Ранее Пашинян исполнял обязанности главы правительства.

Согласно конституции республики, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.При внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.

Сам кабмин формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. Несмотря на то, что последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Таким образом, партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.

"Армения" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост вице-спикера парламента — Ишхана Сагателяна. По закону один из трех заместителей председателя Нацсобрания должен представлять оппозицию.