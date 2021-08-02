Пашинян назначен премьер-министром Армении

Никол Пашинян

Никол Пашинян назначен президентом Армении Арменом Саркисяном на пост премьер-министром страны, сообщает РИА Новости. Ранее Пашинян исполнял обязанности главы правительства.

Согласно конституции республики, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.При внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.

Сам кабмин формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. Несмотря на то, что последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Таким образом, партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.

"Армения" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост вице-спикера парламента — Ишхана Сагателяна. По закону один из трех заместителей председателя Нацсобрания должен представлять оппозицию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 21:22
    Гость: ичмтм

    самые толковые армяне: Иоан Цимисхий 2 маршал из Чардохлы, братья Микояны, Джигарханян, может Акопян, а этих я не знаю, слышал только что Саргсян прозападный а это .... ку ку на постсоветском пространстве и на мировом то же или ГУЛАГ по таким плачет

  3. 02.08.2021, 17:33
    Гость: без разницы

    При любом президенте армяне будут требовать у России денег и миротворцев.

  5. 02.08.2021, 16:44
    Гость: Штурман

    В Армении плотно работает многочисленный штат американского посольства где главное нагнетание антироссийской политики и ориентации этой карликовой республики на Запад. Именно этим объясняется победа соросенка Пашиняна на "демократических" выборах и метание властей в Ереване между Западом и Россией. Пашиняна на словах поддерживает Кремль из-за того что нужно сохранить российские войска в Армении и это без законной власти в Ереване трудно осуществить. Сейчас по факту все три кавказские республики ориентированы на Запад по причине подкупа верхушек и Россия постепенно теряет там свои позиции.Все это провал политики ждуна,а пока в МИДе РФ будут жевать сопли и ждать что все устаканится само по себе, Россия окончательно получит ударный кулак НАТО уже на Кавказе.

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