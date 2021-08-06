Пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей

10:30 6.08.2021

Разбушевавшийся лесной пожар, охвативший штат Калифорния, уничтожил город с более чем 150-летней историей.

Как сообщают местные СМИ, с карт штата можно теперь смело убирать городок Гринвилл, который был основан еще во времена "золотой лихорадки", в середине XIX века. Пожар "добрался" туда в ночь на четверг и уничтожил все буквально за два часа. Помимо жилых домов, сгорели заправка, бар и гостиница.

Отмечается, что до пожара в городе были здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи населения, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.

Пожар "Дикси" охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Пожар уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам. Властям штата удалось потушить 35% площади пожара, ожидается, что полностью справится со стихией будет возможно к 13 августа.