Набокова и Солженицына исключили из школьной программы в Белоруссии

Власти Белоруссии исключили произведения Владимира Набокова, Александра Солженицына и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе за 11 класс, сообщает издание "Медиазона".

Как пишет издание, еще в прошлом году в школьной программе в разделе "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы" присутствовали произведения Солженицына ("Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "Один день Ивана Денисовича"), Набокова, Виктора Некрасова, Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова. 

А в разделе "Проза. Человек и война" изучалась книга Алексиевич "Последние свидетели". Сейчас на ее месте указана работа председателя Союза писателей Белоруссии Николая Чергинеца. 

Произведения Солженицына и Набокова также не значатся в новом учебном плане на 2021-2022 учебный год. В утвержденной в 2021 году рекомендованным писателем остался только Виктор Некрасов. "Архипелаг ГУЛАГ" и "Раковый корпус" школьникам предлагается почитать в свободное от учебы время. 

Что послужило внесению подобных изменений в школьную программу, не сообщается. 20 августа 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета. 26 августа Алексиевич допросили в СК. Позже она уехала из страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.08.2021, 14:57
    Гость: Алевтина - gvozd

    Если свое выпускное сочинение вы писали так же сумбурно и безграмотно,как пишете комментарии на форуме,то оценку "5" вы никак не могли заслужить. Или в юности вы были умнее и грамотнее? А потом,что с вами случилось потом?

  2. 09.08.2021, 14:54
    Гость: Слава

    Не возражаю. Но главное не то, где корни Фонвизина, а то, какая там мораль. А мораль именно та, которая необходима сегодня нам. А для чего еще литература?

  3. 09.08.2021, 14:49
    Гость: Иван Иваныч

    Ну Набоков, положим, талантлив был, несмотря на коммерческую Лолиту. А вот Солженицын полный графоман, да ещё и со сверхкорявым зубодробительным слогом.

  5. 09.08.2021, 14:08
    Гость: Прохожий

    И как же это можно судить о "Поднятой целине", "Ни Разу НЕ заглядывая в этот зомби опус"?
    Хорошо усвоивши совковую привычку: "Не читал, но осуждаю"? —
    Похвально.
    Кстати. "ну и Бред же пишите.." — Не "пишите", а "пишете". Дальше — "стало интересно за что же я 5 получил.. хе хе.." — Вот и мне интересно, за что Вы получили 5, с такой-то грамотностью.

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