Набокова и Солженицына исключили из школьной программы в Белоруссии

09:40 9.08.2021

Власти Белоруссии исключили произведения Владимира Набокова, Александра Солженицына и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе за 11 класс, сообщает издание "Медиазона".

Как пишет издание, еще в прошлом году в школьной программе в разделе "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы" присутствовали произведения Солженицына ("Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "Один день Ивана Денисовича"), Набокова, Виктора Некрасова, Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова.

А в разделе "Проза. Человек и война" изучалась книга Алексиевич "Последние свидетели". Сейчас на ее месте указана работа председателя Союза писателей Белоруссии Николая Чергинеца.

Произведения Солженицына и Набокова также не значатся в новом учебном плане на 2021-2022 учебный год. В утвержденной в 2021 году рекомендованным писателем остался только Виктор Некрасов. "Архипелаг ГУЛАГ" и "Раковый корпус" школьникам предлагается почитать в свободное от учебы время.

Что послужило внесению подобных изменений в школьную программу, не сообщается. 20 августа 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета. 26 августа Алексиевич допросили в СК. Позже она уехала из страны.