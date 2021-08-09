Набокова и Солженицына исключили из школьной программы в Белоруссии
Власти Белоруссии исключили произведения Владимира Набокова, Александра Солженицына и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе за 11 класс, сообщает издание "Медиазона".
Как пишет издание, еще в прошлом году в школьной программе в разделе "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы" присутствовали произведения Солженицына ("Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "Один день Ивана Денисовича"), Набокова, Виктора Некрасова, Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова.
А в разделе "Проза. Человек и война" изучалась книга Алексиевич "Последние свидетели". Сейчас на ее месте указана работа председателя Союза писателей Белоруссии Николая Чергинеца.
Произведения Солженицына и Набокова также не значатся в новом учебном плане на 2021-2022 учебный год. В утвержденной в 2021 году рекомендованным писателем остался только Виктор Некрасов. "Архипелаг ГУЛАГ" и "Раковый корпус" школьникам предлагается почитать в свободное от учебы время.
Что послужило внесению подобных изменений в школьную программу, не сообщается. 20 августа 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета. 26 августа Алексиевич допросили в СК. Позже она уехала из страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если свое выпускное сочинение вы писали так же сумбурно и безграмотно,как пишете комментарии на форуме,то оценку "5" вы никак не могли заслужить. Или в юности вы были умнее и грамотнее? А потом,что с вами случилось потом?
Не возражаю. Но главное не то, где корни Фонвизина, а то, какая там мораль. А мораль именно та, которая необходима сегодня нам. А для чего еще литература?
Ну Набоков, положим, талантлив был, несмотря на коммерческую Лолиту. А вот Солженицын полный графоман, да ещё и со сверхкорявым зубодробительным слогом.
Очень мудрое решение!!!!!!
И как же это можно судить о "Поднятой целине", "Ни Разу НЕ заглядывая в этот зомби опус"?
Хорошо усвоивши совковую привычку: "Не читал, но осуждаю"? —
Похвально.
Кстати. "ну и Бред же пишите.." — Не "пишите", а "пишете". Дальше — "стало интересно за что же я 5 получил.. хе хе.." — Вот и мне интересно, за что Вы получили 5, с такой-то грамотностью.