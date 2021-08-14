Пентагон готовится к эвакуации всего состава посольства США в Кабуле

Пентагон считает полную эвакуацию посольства США в Кабуле неизбежной и приступил в связи с этим к планированию операции по эвакуации всего состава американского посольства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Politico.

По поступающей от них информации, Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной".

Ранее в Вашингтоне планировалось эвакуировать лишь часть сотрудников дипмиссии, а также тех афганцев, которые тесно сотрудничали с американскими структурами во время их пребывания в Афганистане. Но в связи с приближением "Талибана" (запрещенная в России терроритсическая организация) к Кабулу сотрудникам посольства в пятницу было приказано начать уничтожение секретных документов, электронных устройств и другого оборудования. 

Оно сообщает, что американские военные помогают местным силам укреплять оборону Кабула. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и офицеры на местах в Кабуле координируют оборонительные планы с лидерами афганского правительства.

Россия эвакуацию посольства в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планировала, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой.  В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры,  заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Накануне стало известно, что талибы захватили второй по величине город в Афганистане Кандагар, а сегодня - провинцию Логар в 50 км от Кабула. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.08.2021, 16:56
    Гость: Молодцы талибы: в шею

    Оккупантов нужно гнать!
    Восвояси поживее
    Пусть изволят когти рвать,
    Осознав, что не в курятнике,
    Иноземные стервятники!

  2. 14.08.2021, 16:47
    Гость: бегут крысы

    пиндосовские, драпают так, что аж пятки сверкают. Запахло жареным для пиндосятины..

  4. 14.08.2021, 16:30
    Гость: Питон

    Все западные страны бугут из Афгана кроме россиян, неужели договорились с талибами? Впрочем если купили всех бандюганов на Кавказе и в Чечне, то вполне возможно, ворованых денег полно почему бы и нет. Талибы уже вели переговоры в Москве и видимо уехали не с пустыми руками. Это только в Штатах печенюшки раздают.

  5. 14.08.2021, 16:18
    Гость: blog2038,.

    Странно, принимая во внимаие, что это Афгаистан, вам скорее это должно напоминать как совок драпал оттуда.
    .
    В реальности-же вам это не напоминает ни то ни другое, вам просто очень хочется пошлёпать губой.

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