Пентагон готовится к эвакуации всего состава посольства США в Кабуле

12:12 14.08.2021

Пентагон считает полную эвакуацию посольства США в Кабуле неизбежной и приступил в связи с этим к планированию операции по эвакуации всего состава американского посольства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Politico.

По поступающей от них информации, Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной".

Ранее в Вашингтоне планировалось эвакуировать лишь часть сотрудников дипмиссии, а также тех афганцев, которые тесно сотрудничали с американскими структурами во время их пребывания в Афганистане. Но в связи с приближением "Талибана" (запрещенная в России терроритсическая организация) к Кабулу сотрудникам посольства в пятницу было приказано начать уничтожение секретных документов, электронных устройств и другого оборудования.

Оно сообщает, что американские военные помогают местным силам укреплять оборону Кабула. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и офицеры на местах в Кабуле координируют оборонительные планы с лидерами афганского правительства.

Россия эвакуацию посольства в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планировала, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Накануне стало известно, что талибы захватили второй по величине город в Афганистане Кандагар, а сегодня - провинцию Логар в 50 км от Кабула.