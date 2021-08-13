Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

09:06 13.08.2021

Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным властей, город был захвачен вечером 12 августа. Предположительно, представители официальных властей и их окружение бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.

Талибы подтвердили захват Кандагара, боевики заняли офис губернатора, штаб сил безопасности и другие ключевые учреждение. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.

Позже талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Гильменд город Лашкаргах. По заявлению талибов, во время операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, кто-то погиб.

В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.