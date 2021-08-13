Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 

По данным властей, город был захвачен вечером 12 августа. Предположительно, представители официальных властей и их окружение бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.

Талибы подтвердили захват Кандагара, боевики заняли офис губернатора, штаб сил безопасности и другие ключевые учреждение. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.

Позже талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Гильменд город Лашкаргах. По заявлению талибов, во время операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, кто-то погиб.

В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2021, 13:14
    Гость: Самоопределение....

    ...Уже один раз "помогли",амеры тоже чего-то хотели.....,как и многие "желающие" всегда "уносили ноги" или самих "уносили".

  2. 13.08.2021, 12:35
    Гость: Самоопределение народов отсталых стран

    Надо нашим бывшим республикам СССР помочь оттяпать у талибов часть территории.

  4. 13.08.2021, 09:57
    Гость: Гражданин СССР

    "Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России)" - Лавров об этом в курсе?

    А Светлейший уже направил поздравление талибам?

  5. 13.08.2021, 09:51
    Гость: гнус

    Все желающие "приручить" эту горную страну с населением исповедующим Коран вынуждены были от туда убратся! Не помогало и современное вооружение,типа "ваккумных"АБ,огнемётов ,лазерных прицелов,.....Страна будет жить и далее в средневековье ,как и соседний Пакистан!Это не Гибралтар,Мальвины,Тайбэй,.....

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России
Франция против санитарной диктатуры – Макрон теряет контроль над полицией
Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
Избранное
Минус один миллион за год: «оптимизированная» медицина бьет по демографии
Как выбрать подержанный автомобиль?
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Льготные лекарства достанутся не всем — остальные пускай умирают
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
«Одно из главных обвинений против Путина — почему он не зачистил "врагов народа" в собственном окружении»
1 апреля 1953 года в СССР произошло самое масштабное снижение цен
«Лебединое озеро» в Беловежской пуще
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва мигрантам отдана?