Талибы захватили второй по величине город в Афганистане
Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) захватило второй по величине город в Афганистане Кандагар — центр одноименной провинции, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным властей, город был захвачен вечером 12 августа. Предположительно, представители официальных властей и их окружение бежали в аэропорт, чтобы покинуть город.
Талибы подтвердили захват Кандагара, боевики заняли офис губернатора, штаб сил безопасности и другие ключевые учреждение. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.
Позже талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Гильменд город Лашкаргах. По заявлению талибов, во время операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, кто-то погиб.
В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...Уже один раз "помогли",амеры тоже чего-то хотели.....,как и многие "желающие" всегда "уносили ноги" или самих "уносили".
Надо нашим бывшим республикам СССР помочь оттяпать у талибов часть территории.
Скоро весь Афган отталиебанят.
"Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России)" - Лавров об этом в курсе?
А Светлейший уже направил поздравление талибам?
Все желающие "приручить" эту горную страну с населением исповедующим Коран вынуждены были от туда убратся! Не помогало и современное вооружение,типа "ваккумных"АБ,огнемётов ,лазерных прицелов,.....Страна будет жить и далее в средневековье ,как и соседний Пакистан!Это не Гибралтар,Мальвины,Тайбэй,.....