В НАТО заявили, что альянс поможет Украине вернуть Крым
Глава украинского представительства НАТО Александр Винников заявил, что альянс может помочь Украине вернуть присоединенные к России территории и контроль над Черным морем.
«После российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze - самый большой в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», - цитирует слова Винникова «Корреспондент.net».
Винников также рассказал, что война на территории Украины не мешает вступлению страны в альянс, так как в договоре НАТО нет такой нормы.
«В конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», - сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не на экспорт, а только в РФ, внутрифедеративный обмен. А с экспортом...того-с, санкции. Второе: вопрос не в том, что Россия "кормит" в прямом смысле. В Крыму своей еды должно хватать, тем более потребление по сравнению с сов. временами сократилось( 2,5 тыс. калорий в день, менее трети - продукты животноводства и птицеводства, остальное - растениеводство, кажется, за 2018 г.). Так что, чего не хватает, можно по обмену у соседних субъектов. Да, вопрос в том, что в бюджете Крыма 68% доходов - дотации, субвенции и субсидии от федер.центра(за 2019 г. 146 млрд., все Росстат а не п...жь_, и в этом смысле он вместе с Севастополем входит в 5-у самых дотационных регионов(Чечня, Ингушетия, Тыва, дальше забыл, там и Дагестан и т.д.). Плюс федеральные программы. Конечно, дружбан хихикает: затеяли ремонт делать многоквартирного дома, на треть профинансирован за счет бюджетных средств. Ну, еще уточнения ради: в Симферополе зерновые, вроде, не выращивают. Это как с киевом:экспортирует многие миллионы тонн кукурузы и пшеницы. Или с Москвой - нефть добывают на прибрежном шельфе Истринского океана и экспортируют, чуть не под 200 млн.т....впрочем, забыл.Отдыхающие из России израсходовали "денежки" по большей части у частных лиц, налогов с них никто не платил. Опять же по Росстату в Крыму самый высокий уровень тенизации экономики, украинское наследие чувствуется. Ну, и чтобы успокоить: не нужон простым людям Украины Крым, сейчас этот поток в другие места. Налогов тоже не платят.
Вангую. Скоро сможем увидеть голливудский боевик о героическом исходе амеров и их союзников из Афганистана. "Блэк Хоук упал" и "Дюнкерк" (героический драп бритишей от немцев) поблекнут по сравнению с этим блокбастером.
Твои бы слова, да, до Бога. Задрал уже этот Крым. Он с самого начала не был нужен простым трудящимся Украины. Ельцин, если верить покойному С.Н.Хрущеву, в Пуще на вопрос Кравчука, а что же с Крымом будем делать? - ответил, да делай с ним, что хочешь. Он тебе нужен? Забирай, он мне и на фиг не нужен? Ото оно и есть, что хохлацкая жадность, да еще в западенской обертке. Четверть века доил бюджет, пенсионный фонд Украины, а проще говоря - русскоязычный Юго-Восток, точнее - восток, Донбасс и Приднепровье, как главных спонсоров этой державы. Было мало, хотели больше. В Кремле пообещали, пока, вроде бы, дают. Ну, и пусть живет, пока дают. В Украине с подачи "партнеров" и "союзников" с Крымом лохотрон затеяли: местные "илитки" и их "присные", нацюги, не способные что-нибудь нужное для людей создать, организовать, прикрываясь Крымом и Донбассом, присваивают и прожирают всю прибавочную стоимость, которую еще создают активы б.СССР. А народу: мол,москали, хотят задушить Украину. Так что, могу сказать, как Ельцин: ... Ой, вспомнил: низзя, а то "зраду" пришьют.
А фактически НАТО превратилось в огромное и мало управляемое стадо. Несколько десятков армий, объединенных каким-то понятием противостояния "злой" России, с кучей противоречий внутри. С генералами, наперегонки стремящимися что-то громко сказать. Когда они устраивают учения, то выявляют массу недостатков. Одни танки , не способные самостоятельно двигаться чего стоят. И все это похоже на огромную навозную кучу в период брожения. Ну, и страна лидер НАТО как пример всей этой бестолковщины, чья армия набита деньгами до ушей. И Афган -как апофеоз всего этого бардака. Чего, чего они хотят помочь?
Одни грозят из за спины дяди Сэма, другие пужают чужой ядерной дубинкой.