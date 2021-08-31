В НАТО заявили, что альянс поможет Украине вернуть Крым

18:12 31.08.2021

Глава украинского представительства НАТО Александр Винников заявил, что альянс может помочь Украине вернуть присоединенные к России территории и контроль над Черным морем.

«После российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze - самый большой в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», - цитирует слова Винникова «Корреспондент.net».

Винников также рассказал, что война на территории Украины не мешает вступлению страны в альянс, так как в договоре НАТО нет такой нормы.

«В конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», - сказал он.