Премьер-министр Японии уйдет в отставку

15:59 3.09.2021

Глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Фактически это означает уход премьер-министра в отставку, передает телеканал NHK.

«Я не буду баллотироваться на выборах главы ЛДП из-за своего желания посвятить себя новым мерам по борьбе с коронавирусом», — заявил глава кабмина.

Суга отметил, что и борьба с коронавирусом, и предвыборная кампания отнимают большое количество энергии. Посвятить себя всему сразу он не может, поэтому вынужден выбрать что-то одно. Глава правительства напомнил, что ранее уже пообещал народу посвятить себя предотвращению распространения коронавируса.

«Я обязан защищать жизнь и средства к существованию народа Японии, поэтому я посвящу себя этому», — подытожил премьер-министр.

Японский парламент утвердил назначение Суги на пост премьера 16 сентября 2020 года. Политик сменил на посту Синдзо Абэ, который непрерывно занимал эту должность с 2012 г., а в 2020 г. объявил об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья.