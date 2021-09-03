Премьер-министр Японии уйдет в отставку

Фото с сайта twitter.com

Глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Фактически это означает уход премьер-министра в отставку, передает телеканал NHK.

«Я не буду баллотироваться на выборах главы ЛДП из-за своего желания посвятить себя новым мерам по борьбе с коронавирусом», — заявил глава кабмина.

Суга отметил, что и борьба с коронавирусом, и предвыборная кампания отнимают большое количество энергии. Посвятить себя всему сразу он не может, поэтому вынужден выбрать что-то одно. Глава правительства напомнил, что ранее уже пообещал народу посвятить себя предотвращению распространения коронавируса.

«Я обязан защищать жизнь и средства к существованию народа Японии, поэтому я посвящу себя этому», — подытожил премьер-министр.

Японский парламент утвердил назначение Суги на пост премьера 16 сентября 2020 года. Политик сменил на посту Синдзо Абэ, который непрерывно занимал эту должность с 2012 г., а в 2020 г. объявил об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.09.2021, 18:54
    Гость: Слона состряпал из "ковида",

    Из мухи высосал "предлог"...
    Не курам на смех Есихидэ
    "Причину" выдумать не мог?
    Пример брал с нашего бы Вовы:
    Хоть "пашет" 21-ый год
    Царёк донельзя бестолково,
    Добром он с трона не сойдёт!

  5. 03.09.2021, 16:46
    Гость: Есть еще страны,

    где премьеры добровольно уходят в отставку, а президентов выбирают.

Все комментарии (6)
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