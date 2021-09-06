Талибы выпустили правила посещения женщинами университетов
Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), захватившее власть в Афганистане, выпустило правила обучения женщин в учебных заведениях.
В частности, студенки, обучающиеся в частных университетах страны, во время занятий должны носить традиционную мусульманскую женскую одежду, закрывающую все тело и лицо - абайи и никабы, сообщает AFP.
Учиться женщины будут отдельно от мужчин, а преподавать им смогут только женщины или пожилые мужчины "с хорошей репутацией". Для женщин и мужчин будут предусмотрены отдельные входы в учебное заведение, занятия у студенток будут заканчиваться раньше, чтобы они покинули учебное заведение и не встречались со студентами возле здания университета.
Данные правила распространяются на все частные колледжи и университеты.
В середине августа "Талибан" взял под контроль всю территорию Афганистана после того, как США начали выводить свои войска, находившиеся в регионе с 2001 года. Тогда они заявили, что права женщин, в том числе на образование будут защищаться в рамках правил ислама. Им также будет разрешено работать и в одиночку выходить из дома, однако они должны находиться в хиджабе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
то что тебя обломала твоя первая любовь говорит только о том, что ты ее оказался недостоин - низкоранговый самец, короче.
Утешься с другой, более низкой по качеству, но твоего уровня.
Женщины, предоставленные сами себе, вымирают. Ибо не умеют думать на перспективу. Такие вот мастерицы текущего момента.
и чего им не жилось под Кармалем и Наджибуллой...
Вроде как вытаскивали их понемногу их из средневековья в нормальную жизнь.
Если хотят слушать мулл, то значит такая у них планида.
Чего мы опять туда лезем, талибов принимаем, посольство оставили.
Как вышли оттуда в 1989 году надо было забыть об Афганистане навсегда...
Ежели женщина чего захочет, ктож ее остановит.А мужики вымрут как неардельтальцы.Не нужны они природе ни как защитники, ни как добытчики.Да и в вопросе продолжения рода овечка Долли поставила жирную точку.Потому ,и пьют и болеют.Ковидом, в том числе.
Ислам силен соблюдением законов шариата и поэтому талибы сделают все чтобы удержать власть в Кабуле путем насаждения религиозных принципов. Сейчас для них главный противник это прогресс с его атеизмом и очень скоро в Афгане будут публичные казни тех кто совершил гонах,то есть согрешил, чтобы напугать всех кто стремится в 21-й век. Надолго ли?