Талибы выпустили правила посещения женщинами университетов

09:35 6.09.2021

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), захватившее власть в Афганистане, выпустило правила обучения женщин в учебных заведениях.

В частности, студенки, обучающиеся в частных университетах страны, во время занятий должны носить традиционную мусульманскую женскую одежду, закрывающую все тело и лицо - абайи и никабы, сообщает AFP.

Учиться женщины будут отдельно от мужчин, а преподавать им смогут только женщины или пожилые мужчины "с хорошей репутацией". Для женщин и мужчин будут предусмотрены отдельные входы в учебное заведение, занятия у студенток будут заканчиваться раньше, чтобы они покинули учебное заведение и не встречались со студентами возле здания университета.

Данные правила распространяются на все частные колледжи и университеты.

В середине августа "Талибан" взял под контроль всю территорию Афганистана после того, как США начали выводить свои войска, находившиеся в регионе с 2001 года. Тогда они заявили, что права женщин, в том числе на образование будут защищаться в рамках правил ислама. Им также будет разрешено работать и в одиночку выходить из дома, однако они должны находиться в хиджабе.