Во Франции противники «санитарных паспортов» вновь выйдут на улицы

16:53 11.09.2021

Около 200 выступлений противников так называемых "санитарных паспортов" запланированы в субботу во Франции, в Париже ожидаются четыре акции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Противники "санитарных паспортов" выходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд.

В полиции ожидают, что в этот раз в акциях протеста примут участие около 170 тыс. человек, из которых 30 тыс. - в Париже.

МВД Франции констатирует, что в этот раз число участников протестов, возможно, будет несколько выше, чем неделю назад. Тогда на улицы французских городов вышли 140 тыс. человек, недовольных политикой французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19.

С 9 августа Франция ввела ограничения для тех, кто не привился от COVID-19. В кафе, рестораны, заведения культуры и досуга, на поезда и в самолеты, а также на крупные мероприятия можно попасть, только предъявив так называемые "паспорта здоровья", или "санитарные паспорта".