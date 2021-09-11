Во Франции противники «санитарных паспортов» вновь выйдут на улицы
Около 200 выступлений противников так называемых "санитарных паспортов" запланированы в субботу во Франции, в Париже ожидаются четыре акции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Противники "санитарных паспортов" выходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд.
В полиции ожидают, что в этот раз в акциях протеста примут участие около 170 тыс. человек, из которых 30 тыс. - в Париже.
МВД Франции констатирует, что в этот раз число участников протестов, возможно, будет несколько выше, чем неделю назад. Тогда на улицы французских городов вышли 140 тыс. человек, недовольных политикой французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19.
С 9 августа Франция ввела ограничения для тех, кто не привился от COVID-19. В кафе, рестораны, заведения культуры и досуга, на поезда и в самолеты, а также на крупные мероприятия можно попасть, только предъявив так называемые "паспорта здоровья", или "санитарные паспорта".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Фамилия Гинцбург сама по себе интересна по происхождению. Гинцбург (גינצבורג) - очень распространенная еврейская ашкеназская фамилия, впервые преимущественно использовавшаяся в Германии 17..19 веков.
Центр Гамалеи тоже интересное заведение. Сайт центра Гамалеи на котором пропагандируют пользу от вакцины "СпутникV" находится в США, и создан по запросу ВОЗ США.
Гинцбург и Билл Гейтс, для меня это синонимы, один американский сионофашист пытающейся упражняться в евгенике с помощью вакцин сокращая "лишних людей" в странах третьего мира (РФ по западным стандартам страна третьего мира)а второй в РФ продвигает вакцины, по всей видимости как раз по заданию Била Гейтца.
Скорость создания "СпутникV" малость удивляет, за две недели. Что говорит о том, что она была готова заранее. И не связана с ковидным вирусом. Её и прислали из США очевидно.
С ковидой много странностей которые не могут объяснить.
Например почему сообщали о некой высокой смертности среди взрослых, и НИ РАЗУ! Ни в какой стране мира не было сообщений о смертности детей от ковиды. Синхронность вранья о ковиде у нас и на западе поражает.
У взрослых значит аппараты ИВЛ, больницы, реанимация а у детей с не развитой иммунной системой всего лишь лёгкое ОРЗ? Почему в жертвы ковиды включали всех подряд, даже погибших в ДТП?
И почему вокруг ковидной темы крутятся исключительно евреи? Про Израиль писать не нужно, поверить правда это или нет нельзя. Меня только РФ интересует.
Нужно было на демонстрацию протеста выйти в мини-юбочке, в лакированных туфлях на шпильке, раскрашенной в боевую раскраску, после парикмахерской, как "наши тётеньки".
И с плакатом в руках.
Самому не смешно?
Рвутся французы к станкам, на фабрики работать, да к мартеновским печам, а их не пускают
Да они с самой бастилии в загуле и повод всегда найдут чтоб не работать
Что не говори, а французы молодцы, они с лёгкостью ставят власти страны в "позы", устраивая мощнейшие беспорядки.
Оказывается это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ что бы заставить власть с собой считаться!
Пауза в терроре, взятая на время выборов, гнетуще действует на идеологов терроризма. Они уже не в силах себя сдерживать и готовятся прямо-таки с момента опубликования итогов выборов (тем более, что это как раз вообще ничего не значащий ритуал) немедленно приступать к следующему заходу борьбы за здоровье нации.
Гинцбург (чья фамилия вполне может по итогам нынешней ковидной истории стать нарицательной на уровне доктора Менгеле) сообщил, что для достижения «вакциноуправляемости» инфекции необходимо привить 70-75 процентов населения. «Коллективный иммунитет» уже не в моде и исчерпал себя, теперь пробуют на зуб его заменитель: «вакциноуправляемость». Что на самом деле точно такое же невнятное определение, которое можно вертеть как угодно.
Чем вообще хорош такой жабий язык, так тем, что любое слово в нем можно хоть наизнанку вывернуть, главное — его соответствие текущей политической установке. В качестве примера можно вспомнить «международный терроризм», который так никто и не удосужился облечь в чеканную однозначную форму, ибо именно в таком невразумительном виде это было самое оно.
Житейская мудрость вполне однозначна: как только власть говорит о пользе чего-либо, от этого нужно бежать.