Секретарь СНБО Украины предложил перейти на латиницу

14:11 12.09.2021

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за введение в стране латиницы.

«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей: нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу»,— приводит слова Данилова «Коммерсант».

Секретарь СНБО также выступает за два языка на Украине.

«Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть»,— сказал Алексей Данилов.

В июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.