Секретарь СНБО Украины предложил перейти на латиницу

© KM.RU, Алексей Белкин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за введение в стране латиницы. 

«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей: нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу»,— приводит слова Данилова «Коммерсант».

Секретарь СНБО также выступает за два языка на Украине.

«Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть»,— сказал Алексей Данилов.

В июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.09.2021, 16:22
    Гость: Восточная

    Европа этот "путь" уже проходила.
    После смены алфавита следует окатоличивание.

  2. 12.09.2021, 16:17
    Гость: ABCD

    Они там и мову не знаю и по русски размовляются с колхозным акцентом, а тут сразу и латиница и английский.
    Я переставляю что будет если мову на латиницу перевести.
    Особенно экзотично будет звучать гимн Украины "ишо ее вмерла" на латинице.

  5. 12.09.2021, 16:03
    Гость: Евгений ПВ

    А следующее предложение, очевидно, отказаться от православия и принять католичество? Маразм в Киеве крепчает.

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