Секретарь СНБО Украины предложил перейти на латиницу
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за введение в стране латиницы.
«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей: нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу»,— приводит слова Данилова «Коммерсант».
Секретарь СНБО также выступает за два языка на Украине.
«Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть»,— сказал Алексей Данилов.
В июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Европа этот "путь" уже проходила.
После смены алфавита следует окатоличивание.
Они там и мову не знаю и по русски размовляются с колхозным акцентом, а тут сразу и латиница и английский.
Я переставляю что будет если мову на латиницу перевести.
Особенно экзотично будет звучать гимн Украины "ишо ее вмерла" на латинице.
Давно пора сбросить это ярмо, и анахронизм в виде кирилице .
Чё петлять? Нужно сразу переходить на иврит...
А следующее предложение, очевидно, отказаться от православия и принять католичество? Маразм в Киеве крепчает.