Вашингтон дополнительно выделил Афганистану $64 млн гумпомощи

18:00 13.09.2021

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предоставит Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере около 64 млн долларов.

«Это новое финансирование поддержит работу ООН, в том числе Верховного комиссара ООН по беженцам и Всемирную организацию здравоохранения, а также международных неправительственных организаций», - цитирует «Интерфакс» слова Гринфилд.

По ее мнению, финансирование позволит предоставить афганцам жизненно необходимое продовольствие, чистую воду, позволит решить проблемы защиты женщин и детей, а также этнических и религиозных меньшинств.

Всего за текущий финансовый год США предоставили Афганистану порядка $330 млн.