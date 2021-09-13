Вашингтон дополнительно выделил Афганистану $64 млн гумпомощи

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предоставит Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере около 64 млн долларов.

«Это новое финансирование поддержит работу ООН, в том числе Верховного комиссара ООН по беженцам и Всемирную организацию здравоохранения, а также международных неправительственных организаций», - цитирует «Интерфакс» слова Гринфилд.

По ее мнению, финансирование позволит предоставить афганцам жизненно необходимое продовольствие, чистую воду, позволит решить проблемы защиты женщин и детей, а также этнических и религиозных меньшинств.

Всего за текущий финансовый год США предоставили Афганистану порядка $330 млн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.09.2021, 19:58
    Гость: Эта

    "Гумпомощь" всегда идет партнерским кампаниям друзья которых проживают в соседстве от фашингтона.

  2. 13.09.2021, 18:14
    Гость: g

    после того как Украли более 10млрд Собственности афгана - теперь выделили "помощь" на 60млн..
    что меня удивлет, КАК им удатся все время все профукивать?

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