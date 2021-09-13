Вашингтон дополнительно выделил Афганистану $64 млн гумпомощи
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предоставит Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере около 64 млн долларов.
«Это новое финансирование поддержит работу ООН, в том числе Верховного комиссара ООН по беженцам и Всемирную организацию здравоохранения, а также международных неправительственных организаций», - цитирует «Интерфакс» слова Гринфилд.
По ее мнению, финансирование позволит предоставить афганцам жизненно необходимое продовольствие, чистую воду, позволит решить проблемы защиты женщин и детей, а также этнических и религиозных меньшинств.
Всего за текущий финансовый год США предоставили Афганистану порядка $330 млн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Гумпомощь" всегда идет партнерским кампаниям друзья которых проживают в соседстве от фашингтона.
после того как Украли более 10млрд Собственности афгана - теперь выделили "помощь" на 60млн..
что меня удивлет, КАК им удатся все время все профукивать?