Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.
Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.

Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.

В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:

  • семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов;
  • семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценили в 124,4 милларда долларов;
  • семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes, с 111,6 миллиарда долларов;
  • правящая династия Саудовской Аравии — семья Аль-Сауд с состоянием сто миллиардов;
  • семья Амбани — владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries. Их состояние оценили в 93,7 миллиарда долларов;
  • семья Вертхаймер, владеющая французским модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов;
  • семья Джонсон — владельцы американской управляющей компанией Fidelity Investments — с 61,2 миллиарда долларов;
  • семья Томсон — собственники медиакомпании Thomson Reuters. Их состояние оценивается в 61,1 миллиарда долларов;
  • семья Берингер из Германии, владеющая немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim, с 59,2 миллиарда долларов.

Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий.

Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее, отмечает РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.09.2021, 00:25
    Гость: Героев России

    в этот список не помещают. Туда помещают только тех, кто заработал свои состояния, а не получил в результате рывка и подвига.

  2. 18.09.2021, 23:15
    Гость: Aркаим

    Сошли с Захаровой улыбки.
    У МИДа облупилась краска.
    На той же яхте, после Рыбки,
    Лаврова жарил Дерипаска (c)

  4. 18.09.2021, 22:20
    Гость: Но ведь ты паршивая овца

    Ребята состояния десятилетиями приумножали, а есть и столетиями. У нас обворовал государство, вот ты и с золотым унитазом, и требуешь к себе уважения общества.

Все комментарии (14)
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