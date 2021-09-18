Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.
Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.
Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.
В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:
- семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов;
- семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценили в 124,4 милларда долларов;
- семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes, с 111,6 миллиарда долларов;
- правящая династия Саудовской Аравии — семья Аль-Сауд с состоянием сто миллиардов;
- семья Амбани — владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries. Их состояние оценили в 93,7 миллиарда долларов;
- семья Вертхаймер, владеющая французским модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов;
- семья Джонсон — владельцы американской управляющей компанией Fidelity Investments — с 61,2 миллиарда долларов;
- семья Томсон — собственники медиакомпании Thomson Reuters. Их состояние оценивается в 61,1 миллиарда долларов;
- семья Берингер из Германии, владеющая немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim, с 59,2 миллиарда долларов.
Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий.
Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее, отмечает РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в этот список не помещают. Туда помещают только тех, кто заработал свои состояния, а не получил в результате рывка и подвига.
Сошли с Захаровой улыбки.
У МИДа облупилась краска.
На той же яхте, после Рыбки,
Лаврова жарил Дерипаска (c)
И рыбку съесть и на лаврушку сесть. Ох уж эта Дерипаска...
Ребята состояния десятилетиями приумножали, а есть и столетиями. У нас обворовал государство, вот ты и с золотым унитазом, и требуешь к себе уважения общества.
Мелковато ты берёшь, говори уже 600 триллионов!