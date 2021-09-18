Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

19:27 18.09.2021

Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.

Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.

Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.

В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:

семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов;

семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценили в 124,4 милларда долларов;

семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes, с 111,6 миллиарда долларов;

правящая династия Саудовской Аравии — семья Аль-Сауд с состоянием сто миллиардов;

семья Амбани — владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries. Их состояние оценили в 93,7 миллиарда долларов;

семья Вертхаймер, владеющая французским модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов;

семья Джонсон — владельцы американской управляющей компанией Fidelity Investments — с 61,2 миллиарда долларов;

семья Томсон — собственники медиакомпании Thomson Reuters. Их состояние оценивается в 61,1 миллиарда долларов;

семья Берингер из Германии, владеющая немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim, с 59,2 миллиарда долларов.

Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий.

Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее, отмечает РИА Новости.