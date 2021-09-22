Реджеп Эрдоган заявил в ООН об «аннексии Крыма»

09:35 22.09.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о том, что Турция не признает Крым частью России. Об этом он глава Турции сказал на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН, пишет «Интерфакс».

По его словам, Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины. «Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — заявил Эрдоган.

Ранее МИД Турции отказался признать выборы в Госдуму в Крыму. Их результаты не имеют юридической силы для Анкары, поскольку она считает незаконным присоединение полуострова к России.

В свою очередь, в Кремле назвали данное решение Турции неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Решение поддержали 96% участвовавших в голосовании жителей полуострова. Украина и большинство западных стран не признали итоги референдума и заявили об аннексии Крыма. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.