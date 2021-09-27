Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, сообщает РИА Новости.
По данным подсчета голосов, СДПГ получила 25,7% голосов. Второй по популярности у немцев стал Христинско-социальный союз (ХДС/ХСС), получивший 24,1%. Это самый низкий результат партии за всю историю.
Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.
Таким образом, ХДС/ХСС получил на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшили результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" - на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" - на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" - 4,4 процентных пункта.
Партия "Левые" при этом впервые с 2002 года не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Однако это не означает, что у них не будет фракции в бундестаге - по немецким законам при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось добиться, им достаются места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Действующий канцлер, бывший лидер ХДС Ангела Меркель в выборах не участвовала и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и проголосовали и посчитали и трех дней никому не нужно вмести с электронной супер-пупер технологией.
Кого бы не выбрали канцлером ФРГ тот будут проводить политику выгодную бизнесу страны и поэтому в Кремле не переживают по поводу результатов. Германия и Турция имеют неплохой бакшиш торгуя с Россией и если она по политическим причинам будет уменьшаться,то экономика "пагтнегов" РФ присохнет на 3-4%. Северный поток-2 очень выгоден экономике ФРГ и новый канцлер не будет давить на свой бизнес закрывая ему дешевую кормушку. При этом диванные патриоты ТНК "Газпрем" должны всегда помнить кто истинный хозяин этой фирмы и им не нужно драть глотку защищая канал по грабежу ресурсов России.