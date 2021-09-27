Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг

07:21 27.09.2021

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, сообщает РИА Новости.

По данным подсчета голосов, СДПГ получила 25,7% голосов. Второй по популярности у немцев стал Христинско-социальный союз (ХДС/ХСС), получивший 24,1%. Это самый низкий результат партии за всю историю.

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.

Таким образом, ХДС/ХСС получил на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшили результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" - на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" - на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" - 4,4 процентных пункта.

Партия "Левые" при этом впервые с 2002 года не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Однако это не означает, что у них не будет фракции в бундестаге - по немецким законам при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось добиться, им достаются места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Действующий канцлер, бывший лидер ХДС Ангела Меркель в выборах не участвовала и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.