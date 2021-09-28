США испытали гиперзвуковую ракету

Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом сообщается в понедельник на сайте Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 01:39
    Гость: да, .овно

    это все. Пиндосы блефуют, врут, как всегда. Очковтирательство. Пиндосы - дураки, на такое не способны..

  2. 28.09.2021, 01:18
    Гость: blog2038,.

    Только если сдаланные в РФ, наши, американские, пока ещё не готовы к массовому распространению.

  4. 28.09.2021, 00:57
    Гость: Тарас

    Пишут, что такие ракеты поступят в следующем году на вооружение украинской армии.

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