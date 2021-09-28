США испытали гиперзвуковую ракету

00:14 28.09.2021

Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом сообщается в понедельник на сайте Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.