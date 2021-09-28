США испытали гиперзвуковую ракету
Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом сообщается в понедельник на сайте Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.
"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.
Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это все. Пиндосы блефуют, врут, как всегда. Очковтирательство. Пиндосы - дураки, на такое не способны..
Только если сдаланные в РФ, наши, американские, пока ещё не готовы к массовому распространению.
А вы испытали свою ракету?!
Пишут, что такие ракеты поступят в следующем году на вооружение украинской армии.