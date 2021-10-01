Михаила Саакашвили задержали в Грузии

20:21 1.10.2021

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", — добавил глава правительства, не уточняя, где именно поймали экс-президента.

Гарибашвили подчеркнул, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне", сообщает РИА Новости.

По данным грузинского телеканала "Пирвели", Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.

После того, как было объявлено о задержании политика, в его аккаунте в Facebook появилась публикация, в которой он спрогнозировал подобное развитие событий.

"С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться", — написал Саакашвили.

Утром в пятницу Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. В ведомстве напомнили, что экс-президент объявлен в розыск, и как только он окажется на территории страны, его моментально задержат.