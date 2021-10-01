Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили  объявил, что вернулся на Родину спустя восемь лет. Об этом он написал у себя в социальных сетях. написал в соцсетях, что прибыл в страну.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили.

В свою очередь в МВД Грузии заявили, что у них нет информации о нахождении экс-президента на грузинской территории. Представители властей заявили "Интерфаксу", что ждут Саакашвили, чтобы его арестовать.  Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам.

Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.10.2021, 11:18
    Гость: Ewiak Ryszard

    Это не очень хорошая новость для мира. Грузия - самая опасная «горячая точка». Однажды ученики Иисуса Христа задали Ему интересный вопрос: «Учитель! Когда это будет? Какое знамение укажет, что все уже началось?» (Луки 21:7, Новый Завет Русского Библейского Центра). Он тогда ответил: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не исполнение [признака]» (Матфея 24:6). Глобальная ядерная война (это будет исполнением признака) начнется с этнического конфликта: «ибо восстанет народ на народ», подобно тому как в 2008 году, а потом «царство на царство» (Матфея 24:7).

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