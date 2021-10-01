Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию

09:49 1.10.2021

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся на Родину спустя восемь лет. Об этом он написал у себя в социальных сетях. написал в соцсетях, что прибыл в страну.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили.

В свою очередь в МВД Грузии заявили, что у них нет информации о нахождении экс-президента на грузинской территории. Представители властей заявили "Интерфаксу", что ждут Саакашвили, чтобы его арестовать. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам.

Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.