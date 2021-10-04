Журналисты опубликовали данные об офшорных операциях мировых лидеров
Более 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании об офшорных финансовых операциях, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).
В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов.
Так, согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов. А президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". В частности, авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.
Журналисты также обнаружили, что президент Украины Владимир Зеленский "передал свою долю в тайной офшорной компании незадолго до победы на выборах 2019 года".
В досье, в частности, утверждается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн.
Также в собранных участниками расследования документах есть упоминания о 130 миллиардерах из списка Forbes. Из россиян в документах упоминаются в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и многие другие.
Так, гендиректор «Первого канала» оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве. А семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Испании.
Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Траст в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.
Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что миноритарный акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией.
В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы Администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»).
Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот они иностранные агенты куда забрались ..
И ещё одну персону позабыли ...
Кривоногих.
а завклуб не хитрит?
ПО БИОЛОГИИ.
Наверное, неплохо было бы вручить Шнобелевскую премию по теме "Усушка мозга Хомо Сапиенс за последние 150 лет в среднем на 100-150 грамм.
Причины и последствия."
А кривоногих?
вы как всегда не понимаете, что вся эта капмания просто Пропаганда под новое "регулирование" которое будет ограничивать ВАШИ Права.
неужели вы настолько Наивны, что верите.. что кто-то может незамеченным сделать банквский перевод на миллион долларов?
вы в самом деле настолько глупы что в это верите?
эти люди потому и Богаты что им было Позволено это делать Государством, а Вам Нет.
вы сравниваете зека в бараке(это вы), с Адмнистрацией концлагеря(это Они).
они потому и подались в администрацию, что это единственный способ как иметь хоть какие-то Свободы отнятые у остальных.
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что касается самого термина офшоры.
это Левацкая пропаганда в чистом виде.
вот вы ходите по базару и выбираете подешевле огурцы..
вы знаете что такая практика обьявлена Левыми "преступленем"?
это называется сознательное планирование ухода от конфискаций(налогов). даже еще не сама покупка дешевых огурцов - их поиск и сравнение цен Уже обьявлено "преступлением".
в чем "преступление" офшоров?
в том что правительства этих стран НЕ конфискуют у людей часть их доходов - нет тн подоходного налога.
это что, плохо?
нет, это Замечательно и так должно быть Везде.
но Вам Левые промыли мозги что это "плохо",
потому что тогда Левые не будут получать Ваши деньги.