Журналисты опубликовали данные об офшорных операциях мировых лидеров

10:00 4.10.2021

Более 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании об офшорных финансовых операциях, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов.

Так, согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов. А президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". В частности, авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.

Журналисты также обнаружили, что президент Украины Владимир Зеленский "передал свою долю в тайной офшорной компании незадолго до победы на выборах 2019 года".

В досье, в частности, утверждается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн.

Также в собранных участниками расследования документах есть упоминания о 130 миллиардерах из списка Forbes. Из россиян в документах упоминаются в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и многие другие.

Так, гендиректор «Первого канала» оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве. А семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Испании.

Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Траст в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.

Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что миноритарный акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией.

В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы Администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»).

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».