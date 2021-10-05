В парламенте Швеции заявили о необходимости вступления страны в НАТО

10:05 5.10.2021

Парламентарии Швеции во главе с Ларсом Пюссом (Левая партия) вынесли на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО, сообщает RT со ссылкой на документ.

Инициаторы документа обосновывают свою точку зрения тем, что стране необходимо обеспечить защиту населения от внешних и внутренних угроз, в том числе и от России.

Политики отметили, что сотрудничество страны в военной сфере с другими государствами позволит укрепить собственный оборонительный потенциал.

«Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО — это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит», — считают депутаты, добавив, что сотрудничество с НАТО, не будучи членом альянса, лишает Швецию ряда преимуществ. Так, страна лишена возможности влиять на стратегические и политические решения в блоке, пользоваться правом на военную защиту, как полноценные члены организации.

«Мы видим, что население всё активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО. Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей», — добавили парламентарии.

Они также упомянули о якобы «провокационных действиях России» в Балтийском море и заявили, что это «заставляет вспомнить о временах холодной войны».

В связи с этим они заявили о необходимости «укрепить то сотрудничество, которое Швеция в некоторой мере уже наладила с НАТО».

Осенью 2020 года в парламенте Швеции заявили, что правительству стоит рассмотреть вариант вступления страны в НАТО. Однако уже несколько дней спустя представители Левой партии подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений Североатлантического альянса на территории Швеции, в её воздушном пространстве и территориальных водах.