В парламенте Швеции заявили о необходимости вступления страны в НАТО
Парламентарии Швеции во главе с Ларсом Пюссом (Левая партия) вынесли на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО, сообщает RT со ссылкой на документ.
Инициаторы документа обосновывают свою точку зрения тем, что стране необходимо обеспечить защиту населения от внешних и внутренних угроз, в том числе и от России.
Политики отметили, что сотрудничество страны в военной сфере с другими государствами позволит укрепить собственный оборонительный потенциал.
«Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО — это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит», — считают депутаты, добавив, что сотрудничество с НАТО, не будучи членом альянса, лишает Швецию ряда преимуществ. Так, страна лишена возможности влиять на стратегические и политические решения в блоке, пользоваться правом на военную защиту, как полноценные члены организации.
«Мы видим, что население всё активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО. Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей», — добавили парламентарии.
Они также упомянули о якобы «провокационных действиях России» в Балтийском море и заявили, что это «заставляет вспомнить о временах холодной войны».
В связи с этим они заявили о необходимости «укрепить то сотрудничество, которое Швеция в некоторой мере уже наладила с НАТО».
Осенью 2020 года в парламенте Швеции заявили, что правительству стоит рассмотреть вариант вступления страны в НАТО. Однако уже несколько дней спустя представители Левой партии подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений Североатлантического альянса на территории Швеции, в её воздушном пространстве и территориальных водах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну предположим, у меня другой взгляд на то, за что именно обязали заплатить Газпром. Сейчас не об этом. Предположим также, что те же самые европейские деятели, которые текущий кризис устроили, освоят новые технологии (хотя непонятно, как можно не просчитать возможность кризиса, и в то же время создать новые технологии).
Но очевидно Вы не поняли меня (чувствуется что у Вас в стране русский под запретом). Я писал о том, что в кризис легче набрать наёмников для их использования в наземных операциях. Что, собственно говоря Вы своим "вполне возможно еще придется заплатить" и подтвердили блестяще.
О так его можно довольно легко опровергнуть. Заявить, к примеру, что заявлений было не 6437, а 6435 ))).
Маттиас Йоранссон гражданин Швеции. Его книга рассчитана на шведского читателя. Его мнение - проявление той самой свободы слова как одного из проявлений соблюдения прав человека, о которых Вы же в предыдущем заявлении так печётесь. И количество заявлений о лодках и означает проявление нагнетаемой истерики, а не победные реляции первых лиц государства. Им по должности положено надувать щеки и заявлять что ситуация под контролем.
Или уже совсем разницы не чувствуете? Посочувстовать только можно...
В 1972 году случился нефтяной кризис , и резкий взлет цен. Однако несмотря на очень жесткое противостояние холодной войны , реальная война не началась. Запад затянул пояса и вложился в новые технологии. СССР почивал на лаврах , открывая новые месторождения. Однако прошло не так много времени , и благодря 1972 году , зависимость от нефти упала , и СССР в последние годы бегал по миру с протянутой рукой , но денег ему не дали и пришлось ему развалиться. Ныняшняя ситуация куда прощше и рассосется быстрее , года достаточно , а за эту 1200 России в лице Газпрома вполне возможно еще придется заплатить , как уже было заплачено 3 млрд долларов Украине. Поставшиков газа хватает. Да и вообще очень недальновидно не помнить весьма недалекие исторические примеры , так ведь и Россия запросто может саморазвалится.
Никакую истерику в Швеции не обьявляли
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я вот как раз по скандинавии мотался, когда в очередной раз Левые швеции начали голосить и биццагалафойапстену от боязни сгашных гусских подлодок всенепременно скоро планирующих захватить пару камней у берего швеции.
весь шведски флот регулярно с периодом в 3и недели начинал срочную охоту на русских в море..
это была самая натуральная истерия.
я еще над ними издевался, мол если-бы вы с тем же рвением нефть искали - наверняка уже нашли-бы, но русские интереснее..
Маттиас Йоранссон автор книги «Bjornen kommer» не является публичным политиком а также первым лицом на первых государственных каналах страны. И его мнение , его личное мнение , в отличии от вышеперечисленных лиц. Или уже совсем разницы не чувствуте ? Посочувстовать только можно...